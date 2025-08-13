Phalodi News: स्मार्ट मीटर के खिलाफ ऐसा विरोध कि आज फलोदी बंद का ऐलान, ठप रहेगा शहर...

Phalodi News: फलोदी में स्मार्ट मीटर के विरोध में आज पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है. सर्व समाज और व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बंद को विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का भी समर्थन प्राप्त है. स्मार्ट मीटर की स्थापना के खिलाफ स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया. कल सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग टीमें बनाकर शहर के प्रमुख सड़क मार्गों और बाजारों में जाकर दुकानदारों से बंद में सहयोग करने की अपील की थी.

इस दौरान व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए बंद को सफल बनाने का संकल्प लिया. आज दोपहर फलोदी शहर के मध्य एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट मीटर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा होगी.

सर्व समाज के नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिलों में वृद्धि और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता और व्यापारियों पर पड़ेगा. इस जनसभा में शहरवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है ताकि प्रशासन तक उनकी आवाज प्रभावी ढंग से पहुंच सके.

बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार और दुकानें बंद रहेंगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बंद प्रशासन को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करेगा. सर्व समाज और व्यापार मंडल ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने का आग्रह किया है और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है. इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से फलोदी की जनता अपनी एकजुटता और मांगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार है.

