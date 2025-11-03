Zee Rajasthan
चाय की आखिरी चुस्की के बाद मौत का सफर, हादसे से ठीक पहले का वीडियो, खौफनाक भिड़ंत से उजड़ा परिवार

Phalodi Road Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बापिणी क्षेत्र के मतोड़ा में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार शाम एक भयावह सड़क दुर्घटना हो गई. कोलायत के कपिल मुनि आश्रम से दर्शन कर सूरसागर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 15 लोगों की मौके पर मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 03, 2025, 06:45 AM IST | Updated: Nov 03, 2025, 06:45 AM IST

चाय की आखिरी चुस्की के बाद मौत का सफर, हादसे से ठीक पहले का वीडियो, खौफनाक भिड़ंत से उजड़ा परिवार

Jodhpur Road Accident: राजस्थान के फलोदी में भारतमाला हाईवे पर रविवार शाम घटी भयावह दुर्घटना ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है. कोलायत के कपिल मुनि आश्रम से दर्शन कर लौट रहे सूरसागर के श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर ने बापिणी क्षेत्र के मतोड़ा में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों में 10 महिलाएं, 4 मासूम बच्चे और वाहन चालक शामिल हैं. सबसे दुखद यह कि एक ही परिवार के 7 सदस्य इस त्रासदी का शिकार हो गए.

हादसे से पहले का सीसीटीवी, लक्ष्मणनगर में चाय का अंतिम पल

नए अपडेट में सामने आया है कि हादसे से ठीक पहले टेंपो ट्रैवलर लक्ष्मणनगर में रुका था. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सभी श्रद्धालु हंसी-मजाक के बीच चाय पी रहे थे. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उनकी आखिरी खुशी के पल कैद करता है. पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है.

शाम साढ़े छह बजे के आसपास तेज रफ्तार में चला टेंपो ट्रैवलर ट्रेलर के नीचे जकड़ गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा चूरन हो गया. रेस्क्यू टीमों को जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से शव निकालने में घंटों लगे. घायलों को जोधपुर के एम्स और महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने ओवरस्पीडिंग और ट्रेलर की अनधिकृत पार्किंग को हादसे का कारण बताया. प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही उजागर हुई है.

एक परिवार का पूरा कुनबा उजड़ा

सूरसागर के एक परिवार के 7 सदस्य—माता-पिता, तीन बच्चे और अन्य रिश्तेदार—कोलायत दर्शन के लिए गए थे. हादसे में सभी की मौत हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक शोकाकुल रिश्तेदार ने कहा, "वे खुशी-खुशी लौट रहे थे, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया.

आज सौंपे जाएंगे शव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त कर ग्रीन कॉरिडोर के निर्देश दिए. मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने 5 लाख रुपये की सहायता घोषित की. आज सुबह शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. यह हादसा सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी.

