Rajasthan News: PHED ने लापरवाही की हदें कर दी पार, सीएम कार्यक्रम में उमसभरी गर्मी में बिगड़ी आठ बच्चों की तबियत, पानी का भी नहीं था इंतजाम

Rajasthan News: पीएचईडी विभाग की लापरवाही ने हदें पार कर दीं, जब एक सीएम कार्यक्रम में उमस भरी गर्मी के बीच पानी की कमी के कारण आठ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. कार्यक्रम में पानी का कोई इंतजाम नहीं था, जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 15, 2025, 12:06 IST | Updated: Aug 15, 2025, 12:06 IST

Rajasthan News: PHED ने लापरवाही की हदें कर दी पार, सीएम कार्यक्रम में उमसभरी गर्मी में बिगड़ी आठ बच्चों की तबियत, पानी का भी नहीं था इंतजाम

Rajasthan News: एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पानी की कमी के कारण आठ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ा. बच्चों को तुरंत एमडीएम में भर्ती कराया गया. कार्यक्रम में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से बच्चे पानी के लिए इधर-उधर भटकते रहे. पीएचईडी विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके कारण पानी के कैंपरों की कमी रही और सभी पानी को तरसते रहे.

जोधपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक स्कूली छात्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला कुछ ही दूरी से गुजरने वाला था. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवारजनों को समझाने की कोशिश की. घटना के बाद परिवारजन हंगामा कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम शहीद स्मारक पर है, जहां वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है.

जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रेजिडेंसी रोड पर एक स्कूली बच्चे को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना में दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पांच बत्ती रोड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एयरपोर्ट जाने का मुख्य मार्ग है. पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही दूरी से गुजरने वाला है.

