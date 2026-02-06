जोधपुर में ‘परीक्षा पे चर्चा’ का लाइव प्रसारण, PM मोदी ने छात्रों को दिए लाइफ स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट के मंत्र

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम ''परीक्षा पे चर्चा'' का आज जोधपुर स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 (वायुसेना स्थल) में जीवंत प्रसारण किया गया. विद्यालय के सभागार में आयोजित इस विशेष सत्र में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्राचार्य ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सफलता के मंत्रों को सुना.

​प्रधानमंत्री की प्रमुख सीख: ''रीडिंग'' और ''लाइफ स्किल्स'' पर जोर

​अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति पाने और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के व्यावहारिक गुर सिखाए. उन्होंने विशेष रूप से ''रीडिंग'' बनाम ''रील'' संस्कृति पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने और गैजेट्स के संतुलित उपयोग की सलाह दी. पीएम ने संदेश दिया कि परीक्षा ही जीवन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है.

​प्राचार्य ने साझा किए प्रबंधन के सूत्र

​विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक कुमार वर्मा ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को प्रेरित किया कि कैसे हम लाइफ स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स के बीच संतुलन बना सकते हैं. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और परीक्षा के डर को भगाकर इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की सीख दी. यदि हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, तो हतोत्साहित होने के बजाय कमियों को पहचान कर दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता है.

टाइम मैनेजमेंट और लाइफ स्किल्स पर रहा

​कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए. ​आदित्य सारण कक्षा 12वीं ने कहा कि मैंने सीखा कि बेसिक लाइफ स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा. ​मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट थी.

प्रधानमंत्री जी के सुझावों के बाद अब मुझे समय प्रबंधन करना आसान लग रहा है. फरहीन अली ने कहा कि पीएम मोदी की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान और कौशल अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं. ज्ञान ही हमारे कौशल का आधार बनता है.

