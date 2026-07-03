/PM मोदी 4 जुलाई को जोधपुर को देंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात, 'उड़ान 2.0' का भी होगा शुभारंभ

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 11:45 बजे जोधपुर पहुंचेंगे. यहां वे लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे. इसी कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान 2.0' का भी शुभारंभ किया जाएगा. इसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह के लिए रवाना होंगे.

प्रधानमंत्री विशेष विमान से एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे. वहां से सड़क मार्ग के जरिए एयरपोर्ट परिसर स्थित नए टर्मिनल भवन के डिपार्चर गेट तक जाएंगे. यहीं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम के दौरान वे भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से संक्षिप्त मुलाकात भी करेंगे. पूरा कार्यक्रम करीब 22 मिनट तक निर्धारित किया गया है.

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सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त

प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए एयरपोर्ट और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. विशेष सुरक्षा दल, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर की गहन जांच की है. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया टर्मिनल

करीब तीन वर्षों में तैयार हुए इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. नया टर्मिनल पुराने भवन की तुलना में करीब छह गुना बड़ा है. इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक चेक-इन काउंटर, उन्नत सुरक्षा जांच प्रणाली, स्वचालित बैगेज सिस्टम, विशाल प्रतीक्षालय और कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं.

पश्चिमी राजस्थान में पहली बार इस टर्मिनल पर छह एयरोब्रिज लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को विमान तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी.

हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

नया टर्मिनल शुरू होने के बाद एक साथ 12 से अधिक विमानों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी. वर्तमान टर्मिनल पर अभी केवल तीन से चार विमानों की पार्किंग संभव है. इससे भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद नए टर्मिनल से नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन भी शुरू किया जाएगा. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्र के विकास और हवाई यातायात को भी नई गति मिलने की संभावना है.