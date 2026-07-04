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आज बदल जाएगी मारवाड़ की सूरत, जोधपुर के नए आलीशान एयरपोर्ट टर्मिनल में क्या है खास? जानें

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल, संशोधित उड़ान (UDAN) योजना और एनएच-125ए फोरलेन मार्ग का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में हवाई और सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति देना है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 04, 2026, 11:46 AM|Updated: Jul 04, 2026, 11:46 AM
आज बदल जाएगी मारवाड़ की सूरत, जोधपुर के नए आलीशान एयरपोर्ट टर्मिनल में क्या है खास? जानें
Image Credit: FileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर दौरे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल जोधपुर शहर का विकास नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में हवाई और सड़क संपर्क को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देना है. प्रधानमंत्री संशोधित उड़ान (UDAN) योजना का शुभारंभ करेंगे, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 पर विकसित एनएच-125ए के चार लेन मार्ग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

पश्चिमी राजस्थान को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
केंद्र सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से पश्चिमी राजस्थान की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा. बेहतर हवाई और सड़क संपर्क से लोगों की आवाजाही आसान होगी, व्यापार को गति मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा. जोधपुर पहले से ही क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है, ऐसे में नई परियोजनाएं इसकी भूमिका को और मजबूत करेंगी.

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संशोधित उड़ान योजना से बढ़ेगा हवाई नेटवर्क
प्रधानमंत्री जोधपुर से संशोधित उड़ान (UDAN) योजना की शुरुआत करेंगे. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र का विस्तार करना और दूरस्थ व कम सेवा वाले क्षेत्रों तक हवाई संपर्क पहुंचाना है. योजना के तहत छोटे शहरों को राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है.

100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य
नई उड़ान योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है. वहीं क्षेत्रीय हवाई अड्डों को शुरुआती वर्षों में संचालन सहायता देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है.

इसके अलावा दूरदराज और दुर्गम इलाकों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने की भी योजना बनाई गई है.

एयरलाइन कंपनियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग
क्षेत्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता जारी रहेगी. साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एचएल ध्रुव और डोर्नियर जैसे स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे कम सेवा वाले क्षेत्रों में भी हवाई सेवाओं का विस्तार संभव हो सकेगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया एयरपोर्ट टर्मिनल
प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे. करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह टर्मिनल 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है. इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 20 लाख यात्रियों की है. आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह टर्मिनल यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराएगा.

राजस्थानी संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा मेल
नए टर्मिनल भवन की डिजाइन में राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है. भवन में मेहराब, झरोखे और राजस्थानी वास्तुकला के अन्य तत्वों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है. इसके निर्माण में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है. भवन को 5-स्टार GRIHA रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

फोरलेन सड़क से सफर होगा आसान
प्रधानमंत्री जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर एनएच-125ए के चार लेन मार्ग का भी उद्घाटन करेंगे. लगभग 740 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी. नई सड़क से यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी तथा माल परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.

पर्यटन और निवेश को मिलेगा नया अवसर
सरकार का मानना है कि हवाई अड्डे के विस्तार, नई उड़ान योजना और बेहतर सड़क नेटवर्क का संयुक्त लाभ पूरे पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. आने वाले समय में जोधपुर को पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख परिवहन और आर्थिक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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