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जोधपुर एयरपोर्ट और बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना को मिलेगी नई पहचान, PM मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई के जोधपुर और बाड़मेर दौरे से पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और पचपदरा स्थित HRRL रिफाइनरी परियोजना का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 02:42 PM|Updated: Jul 03, 2026, 02:42 PM
जोधपुर एयरपोर्ट और बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना को मिलेगी नई पहचान, PM मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी
Image Credit: PM Modi visit to JodhpurSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर और बाड़मेर दौरे से पहले प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. शुक्रवार को राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण कर सुरक्षा, प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस कमिश्नर शरद कविराज, डीसीपी मनीष चौधरी, जेडीसी उत्साह चौधरी सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, यातायात, वीवीआईपी मूवमेंट और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट के नवनिर्मित अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे. निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी पचपदरा के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने एचआरआरएल रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम की तैयारियों का भी निरीक्षण किया.

तय योजना के अनुसार तैयारियां पूरी

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां तय योजना के अनुसार पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि जोधपुर का नया एयरपोर्ट वर्षों से पश्चिमी राजस्थान की बड़ी जरूरत था और अब इसका लोकार्पण होने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिससे क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी. बेहतर हवाई संपर्क से संचार व्यवस्था मजबूत होगी और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा.

पचपदरा में 80 हजार करोड़ की HRRL रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित

मुख्य सचिव ने कहा कि पचपदरा स्थित लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली HRRL रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं में से एक है. इसके साथ ही रीको द्वारा पेट्रोकेमिकल पार्क विकसित किया जा रहा है, जबकि एचपीसीएल राज्य में 304 नए आउटलेट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य कर रहा है, ताकि रिफाइनरी में बनने वाले उत्पादों का विपणन राजस्थान में ही किया जा सके.

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. वी. श्रीनिवास ने कहा कि HRRL के इंजीनियरों, एचपीसीएल, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए समन्वित प्रयासों के चलते रिफाइनरी को मात्र 60 दिनों में दोबारा पूरी तरह संचालन योग्य बनाया गया.

उन्होंने इसे इस क्षेत्र से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर और बाड़मेर दौरा सफल रहेगा और दोनों परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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