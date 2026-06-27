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4 जुलाई को जोधपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे. इससे मारवाड़ में सस्ती हवाई यात्रा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jun 27, 2026, 12:36 PM|Updated: Jun 27, 2026, 12:36 PM
4 जुलाई को जोधपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: अब मारवाड़ का आम आदमी भी हवाई सफर कर सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे. जहां नए एयरपोर्ट टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे वहीं पीएम उड़ान योजना के द्वितीय फेज का भी शुभारंभ करेंगे.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर दौरे के दौरान नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे और इसी मंच से उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि "हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके" और अब यह सपना साकार हो रहा है. इससे मारवाड़ के आम लोगों की सस्ती हवाई यात्रा की वर्षों पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी.

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यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी
शेखावत ने कहा कि उड़ान योजना के तहत सरकार चयनित हवाई मार्गों पर एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराती है, जिससे किराया किफायती रहता है और आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर पाते हैं. योजना के पहले चरण से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, जबकि अब दूसरे चरण से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी.

उन्होंने बताया कि जोधपुर का नया एयरपोर्ट अगले 30 से 35 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. पहले जहां एक समय में केवल दो बड़े विमान खड़े हो सकते थे, वहीं अब 12 एयरक्राफ्ट एक साथ पार्क किए जा सकेंगे.


एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया
एयरपोर्ट की यात्री संभालने की क्षमता भी करीब 10 गुना बढ़ गई है. शेखावत ने कहा कि पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग सुविधाओं का अभाव था और खराब मौसम या रात में विमानों के संचालन में दिक्कत आती थी. अब एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार का सपना अब पूरा हो गया है. उनके अनुसार 4 जुलाई का दिन केवल नए टर्मिनल के उद्घाटन का नहीं, बल्कि मारवाड़ में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और आम आदमी की हवाई यात्रा के नए युग की शुरुआत का दिन होगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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