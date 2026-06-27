/4 जुलाई को जोधपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन

Jodhpur News: अब मारवाड़ का आम आदमी भी हवाई सफर कर सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे. जहां नए एयरपोर्ट टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे वहीं पीएम उड़ान योजना के द्वितीय फेज का भी शुभारंभ करेंगे.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर दौरे के दौरान नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे और इसी मंच से उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि "हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके" और अब यह सपना साकार हो रहा है. इससे मारवाड़ के आम लोगों की सस्ती हवाई यात्रा की वर्षों पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी.

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यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी

शेखावत ने कहा कि उड़ान योजना के तहत सरकार चयनित हवाई मार्गों पर एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराती है, जिससे किराया किफायती रहता है और आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर पाते हैं. योजना के पहले चरण से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, जबकि अब दूसरे चरण से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी.

उन्होंने बताया कि जोधपुर का नया एयरपोर्ट अगले 30 से 35 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. पहले जहां एक समय में केवल दो बड़े विमान खड़े हो सकते थे, वहीं अब 12 एयरक्राफ्ट एक साथ पार्क किए जा सकेंगे.



एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया

एयरपोर्ट की यात्री संभालने की क्षमता भी करीब 10 गुना बढ़ गई है. शेखावत ने कहा कि पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग सुविधाओं का अभाव था और खराब मौसम या रात में विमानों के संचालन में दिक्कत आती थी. अब एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार का सपना अब पूरा हो गया है. उनके अनुसार 4 जुलाई का दिन केवल नए टर्मिनल के उद्घाटन का नहीं, बल्कि मारवाड़ में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और आम आदमी की हवाई यात्रा के नए युग की शुरुआत का दिन होगा.