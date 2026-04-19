/PM मोदी का पचपदरा दौरा, रिफाइनरी लोकार्पण को भव्य बनाने में जुटी BJP

Jodhpur News: जोधपुर के बालोतरा क्षेत्र में 21 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हुई है. पचपदरा में होने वाले रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए संगठन स्तर पर लगातार बैठकें और रणनीति बनाई जा रही हैं. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच पिछले एक सप्ताह से जोधपुर और बालोतरा में लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंडल स्तर तक बैठकें कर रहे हैं.

मुकेश दाधीच ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाजपा संगठन हर स्तर पर सक्रिय है. कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और गांव-गांव तक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

दाधीच ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी. इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के विकास को भी नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके लिए एचपीसीएल द्वारा कई एमओयू भी किए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

परियोजना लंबे समय तक अटकी रही

राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए दाधीच ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय यह परियोजना लंबे समय तक अटकी रही, जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने दावा किया कि सरकार की सक्रियता और विकास कार्यों के कारण अब यह परियोजना साकार रूप ले रही है.

विकास कार्यों का असर आगामी चुनावों में साफ

दाधीच ने आगे कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का असर आगामी चुनावों में साफ दिखाई देगा. उन्होंने विश्वास जताया कि निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा. साथ ही उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया.

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है. तैयारियों को लेकर जिस तरह से व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, उससे यह साफ है कि पार्टी इस कार्यक्रम को राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से अहम मान रही है.

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