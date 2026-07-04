/PM Modi Rajasthan Visit: आज राजस्थान में PM मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जोधपुर और बालोतरा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, संशोधित उड़ान (UDAN) योजना की शुरुआत करेंगे और बालोतरा स्थित एचपीसीएल रिफाइनरी से जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वहीं जयपुर में वर्चुअल माध्यम से मेट्रो फेज-2 परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी.

सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:20 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए रवाना होंगे. सुबह 10:30 बजे उनका विमान जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा. इसके बाद सुबह 10:35 बजे वे सड़क मार्ग से एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के लिए रवाना होंगे और सुबह 10:40 बजे वहां पहुंचेंगे.

सुबह 10:45 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. इसी कार्यक्रम में वे संशोधित उड़ान (UDAN) योजना का भी शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम के बाद सुबह 11:10 बजे टेक्निकल एरिया से एयरपोर्ट लौटेंगे और सुबह 11:20 बजे हेलीकॉप्टर से बालोतरा के लिए रवाना होंगे.

बालोतरा में रिफाइनरी कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल

दोपहर 12:00 बजे प्रधानमंत्री पचपदरा हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से वे सड़क मार्ग के जरिए एचपीसीएल रिफाइनरी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12:15 बजे कंट्रोल रूम पहुंचेंगे.

कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री रिफाइनरी के मेन कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे. दोपहर 12:37 बजे वे मुख्य समारोह स्थल पहुंचेंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे.

दोपहर 12:42 बजे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्वागत भाषण देंगे. इसके बाद दोपहर 12:47 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे. दोपहर 12:52 बजे 'विकसित राजस्थान' विषय पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा.

कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

दोपहर 12:57 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:15 बजे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर 1:45 बजे प्रधानमंत्री बालोतरा से हेलीकॉप्टर के जरिए जोधपुर लौटेंगे. दोपहर 2:40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे दोपहर 2:45 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:50 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखी जाएगी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा से वर्चुअल माध्यम से जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे. करीब 41 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. यह परियोजना राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

एसएमएस स्टेडियम में रोजगार उत्सव भी

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ ही जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन भी होगा. इस दौरान करीब 4 हजार नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. इससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.