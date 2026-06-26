/35 साल का इंतजार खत्म: 4 जुलाई से शुरू होगा नया एयरपोर्ट टर्मिनल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Jodhpur Airport New Terminal: जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के लोग करीब तीन से साढ़े तीन दशक से जिस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इंतजार कर रहे थे वो अब जल्द ही जनता के लिए शुरू होने जा रहा है.

4 जुलाई को PM मोदी करेंगे नए टर्मिनल का उद्घाटन

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केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नए जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए टर्मिनल से हवाई यात्रा की सुविधा मिलने लगेगी.

श्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा फायदा

शेखावत ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट केवल शहर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र है. पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि पहले जो लोग हवाई यात्रा की कल्पना भी नहीं करते थे, वे आज विमान से सफर कर रहे हैं.

बढ़ती यात्री संख्या के कारण महसूस हुई नए टर्मिनल की जरूरत

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि बढ़ती यात्री संख्या के कारण पुराने टर्मिनल पर काफी दबाव था, इसलिए नए और आधुनिक टर्मिनल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. उन्होंने कहा कि नया टर्मिनल भवन यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराएगा. इससे चेक-इन, सुरक्षा जांच, प्रतीक्षालय और अन्य यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा. साथ ही भविष्य में बढ़ने वाले यात्री भार को भी आसानी से संभाला जा सकेगा.

तकनीकी मंजूरी अंतिम चरण में

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए टर्मिनल को शुरू करने से पहले आवश्यक तकनीकी अनुमतियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति निरीक्षण कर रही है. उम्मीद है कि तकनीकी मंजूरी आज शाम तक या अधिकतम कल तक मिल जाएगी. इसके बाद संशोधित निरीक्षण (रिवाइज्ड इंस्पेक्शन) की प्रक्रिया भी तय समय में पूरी कर ली जाएगी.

4 जुलाई से नए टर्मिनल से शुरू होगी हवाई सेवाएं

उन्होंने विश्वास जताया कि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होने के बाद 4 जुलाई से जोधपुर के यात्री नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल जोधपुर, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के विकास, पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

