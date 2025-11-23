जोधपुर, पाली और बालोतरा के 20 से ज्यादा गांव के लोगों को काले पानी की सजा, जले लाखों पेड़, 150 किमी जमीन बंजर

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में जोजरी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है, जो तिलवाड़ा के निकट लूनी नदी में मिलती है. जोजरी नदी के क्षेत्र धवा कल्याणपुर सहित अन्य स्थान पर बड़ी कोल्हू या प्रमाणित करते हैं कि सरस्वती कालीन इस नदी के किनारे प्राचीन काल में गन्ना चावल और कपास की खेती की जाती थी लेकिन वर्तमान स्थिति भयावह है. आज जोजरी नदी में सिर्फ काला बदबूदार और रासायनिक पानी नदी के रूप में बहता है.
Jodhpur News: पश्चिम राजस्थान विशेषकर जोधपुर पाली और बालोतरा जहां पर जोजरी, लूणी और बांडी नदी का बहाव क्षेत्र है? तीनों ही नदियों में पिछले दो दशक से लगातार प्रदूषण की धारा बह रही है? तो पिछले 1 वर्ष में 4000 से ज्यादा वन्य जीवो की मौत हो चुकी है. जिसमे हिरन, चिंकारे, राष्ट्रीय पक्षी मोर रोजड़ा जैसे कई दुर्लभ वन्य जीव है? अब क्या हमारी मौत का इंतजार किया जा रहा है? घरों में दम घुटता है? गांव में लोगों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही है? लेकिन सरकार केवल दावे कर रही है.
इन लोगों के दर्द पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता ने जनता के इस दर्द को ना केवल समझा बल्कि सरकार को फटकार लगाने के साथ ही मॉनिटरिंग के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन करने का आदेश पारित करते हुए डे-बाई-डे रिपोर्ट तैयार कर हर आठ सप्ताह बाद रिपोर्ट मांगी है.
सरस्वती नदी की एक धारा जोजरी नदी
पश्चिमी राजस्थान में पाली से होकर जोधपुर और आगे गुजरात जाने वाली जोजरी नदी की हालत बताए कि लूनी नदी के पश्चिम की ओर चलने वाली जोजरी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है, जो तिलवाड़ा के निकट लूनी नदी में मिलती है. जोजरी नदी के क्षेत्र धवा कल्याणपुर सहित अन्य स्थान पर बड़ी कोल्हू या प्रमाणित करते हैं कि सरस्वती कालीन इस नदी के किनारे प्राचीन काल में गन्ना चावल और कपास की खेती की जाती थी लेकिन वर्तमान स्थिति भयावह है. आज जोजरी नदी में सिर्फ काला बदबूदार और रासायनिक पानी नदी के रूप में बहता है. हालांकि अब सरकार ने अपने राज्य सरकार के बजट में जोजरी नदी के पुनरुत्थान और इसकी मूल स्वरूप में लौटने के लिए 100 करोड रुपए की घोषणा की है.
ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से अधिक रसायनिक पानी की आवक
जोधपुर के आसपास स्थित 700 फैक्ट्री का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट किये इस जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा है. इसमें ज्यादातर स्टील और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कई फैक्ट्रियां अवैध हैं. 18 एम एल डी का एक ट्रीटमेंट प्लांट भी यहां पर लगाया गया है, जिसमें पानी की आवक के लिए 12 एमएलडी पानी तक की क्षमता का पाइप लगाए हुए हैं. क्षमता से अधिक पानी आने के कारण जगह-जगह से पाइप फुट चुके हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं आ पा रहा ट्रीटमेंट प्लांट भी अब पुराना हो चुका है, जिसे मरम्मत की आवश्यकता है कुछ अवैध फैक्ट्रियां नदी में सीधा पानी छोड़ रही है जिस भी समस्या बढ़ती जा रही है.
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज
जेडएलडी का दावा करने वाली कई इकाईयों द्वारा 50 से 70 हजार लीटर तक केमिकलयुक्त पानी प्रतिदिन रात में जोजरी में छोडा जा रहा है. यह पानी साधारण ट्रीटमेंट प्रक्रिया में नियंत्रित नही हो पाता और सीधे नदी में पहुंच रहा है इसी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है. प्रदूषण नियंत्रण से जुडी टीमे केवल दिन में निरीक्षण करती है. रात में डिस्चार्ज होने वाले अपशिष्ट पर न तो मॉनिटरिंग होती है और ना ही आकस्मिक जांच, जिसकी वजह से रात में पानी नदियों में छोड दिया जाता है. इसी वजह से नदी में बह रहा अपशिष्ट सल्फर, लेड, केडिमियम, क्रोमियम जैसी भारी धातुओं का रसायनिक पानी में मिल जाएंगे.
150 किमी की जमीन बंजर, लाखो पेड़ जले
सल्फर,लेड,केडिमियम,क्रोमियम जैसी भारी धातुओं से भरपूर यह पानी ना केवल रसायन केवल नदी को जैविक रूप से मृत कर रहे हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता, भूजल गुणवत्ता और पशुधन के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है. जोजरी नदी में फैक्ट्री के गंदे पानी से लगभग 100 से 150 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हो चुका है जोजरी नदी से लगते 20 गांव में 24 घंटे बदबू आती रहती है. रात को बदबू इतनी आती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है. नदी का पानी जमीन के अंदर जा रहा है और जमीन बंजर होती जा रही है. हरे भरे पेड़ जल चुके हैं. कोई भी क्या खेत चल चुके हैं. जहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता वहां लगी पेड़ सूखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें जला दिया गया हो.
बदबू में पढ़ रहे है प्रथमिक विद्यालय के बच्चों को हो रही स्किन की समस्या
जोजरी नदी के नाले के पास ही एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें बच्चों की संख्या महज अब 21 रह गई है. 21 विद्यार्थियों के ऊपर पांच अध्यापक है बच्चे धीरे-धीरे यहां से स्कूल छोड़कर जा रहे हैं. बच्चों का कहना है कि इतनी बदबू आती है कि नाक बंद कर पढ़ाई करनी पड़ती है. बारिश के समय स्कूल में गंदा पानी भर जाता है. हर थोड़े दिन बाद बीमार हो जाते हैं. बड़े-बड़े मच्छर काटते हैं. स्किन में खुजली की समस्या हो जाती है. यहाँ पढ़ रहे बच्चों का कहना है कि हमारे सभी दोस्त यहां से स्कूल छोड़कर चले गए. हमारे घर के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ यह एक स्कूल है हम दूर स्कूल जाकर पढ़ने में असमर्थ है इसलिए हम मजबूर है कि हमें यहां आना पड़ रहा है.
अवैध फैक्ट्रियों के कारण समस्या
जोधपुर जिला कलेक्टर का कहना है कि चौधरी नदी में जो प्रदूषित पानी आ रहा है. उसके मुख्य दो कारण है पहले तो अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं. अवैध रूप से यहां पर गंदा पानी छोड़ रहे हैं. कुछ लीगल फैक्ट्रियां अवैध रूप से अभी तक सीमा से ज्यादा पानी को नदी में छोड़ रहे हैं. जीडीए के उपायुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई हैं, जिसमें सभी विभाग के लोगों को शामिल किया गया है. कमेटी द्वारा इलीगल कार्रवाई करना और इलीगल तरीके से जो फैक्ट्रियां पानी रोज नदी में छोड़ रही है. उन पर भी कार्रवाई करने का कार्य करेगी.
एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीवों में कमी आने की रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार-
हजारों चिंकारा, मोर व खरगोश घट गए.
वर्ष चिंकारा मोर खरगोश नेवला मृग
2017 3232 6952 3799 200 78
2018 3067 7033 4885 199 91
2019 2508 5553 4576 167 115
2020 2715 2688 3959 170 77
2022 1111 1817 2187 69 20
जब सरकारें कुछ नहीं कर पाई तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण और इससे प्रभावित लगभग बीस लाख लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर गंभीर संकट को देखते हुए ऐतिहासिक आदेश पारित किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की बेंच प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी के गठन का आदेश दिया है. यह कमेटी जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र में नदी पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया की देखरेख करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह कमेटी प्रत्येक 8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी. कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही इसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसले में इन नदियों में बढ़े प्रदूषण के लिए प्रशासनिक तंत्र, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएँ और औद्योगिक इकाइयों को जिम्मेदार माना है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में जो हुआ वह सतत और संरचनात्मक विफलता है, जिसमें प्रशासनिक तंत्र, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएँ और औद्योगिक इकाइयाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट संवैधानिक सिद्धांतो पर विचार करने के लिए बाध्य हैं क्योकि इस मामले में हुए पर्यावरणीय का नुकसान कोई नियामक चूक या प्रशासनिक कमी भर नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गहरा प्रदूषण उस संवैधानिक प्रतिज्ञा का गंभीर उल्लंघन है जिसके अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और कल्याण युक्त जीवन का वातावरण प्रदान करे.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषित नदियाँ, दूषित भूजल और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं आजीविका पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव ये सभी मिलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार की मूल भावना को नुकसान पहुंचा रहे है.कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार, जो एक जीवंत संवैधानिक गारंटी होना चाहिए, ऐसे पर्यावरणीय संकट में मात्र एक कमजोर कल्पना बनकर रह जाता है.
