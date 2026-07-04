/हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम से पहले उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे को राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि जोधपुर और पचपदरा में होने वाले कार्यक्रम प्रदेश को नई विकास गति देने वाले साबित होंगे.

प्रधानमंत्री का दौरा विकास की नई शुरुआत

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उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद वे पचपदरा पहुंचकर देश को लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइनरी की सौगात देंगे. उनके अनुसार यह दौरा केवल परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के भविष्य के विकास की दिशा तय करने वाला भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को नई मजबूती मिलेगी.

पचपदरा रिफाइनरी बनेगी औद्योगिक विकास का आधार

बैरवा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी. रिफाइनरी शुरू होने के बाद हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए पश्चिमी राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा. उनके अनुसार यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी.

युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी मिलेगी गति

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल के तहत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे. इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलेगी.

परिवहन और कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस

परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि रिफाइनरी के संचालन के बाद पश्चिमी राजस्थान में यातायात और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सड़क और परिवहन कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके.

राजस्थान को मिलेगी विकास की नई दिशा

उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा राजस्थान के विकास को नई दिशा देगा. उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट, पचपदरा रिफाइनरी और अन्य विकास परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.