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हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

Jodhpur News: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर और पचपदरा दौरा राजस्थान के लिए ऐतिहासिक रहेगा. उनके अनुसार पचपदरा रिफाइनरी से रोजगार, उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी, जबकि जयपुर मेट्रो फेज-2 और नियुक्ति पत्र वितरण भी विकास को मजबूती देंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 08:53 AM|Updated: Jul 04, 2026, 08:53 AM
हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात
Image Credit: परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम से पहले उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे को राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि जोधपुर और पचपदरा में होने वाले कार्यक्रम प्रदेश को नई विकास गति देने वाले साबित होंगे.

प्रधानमंत्री का दौरा विकास की नई शुरुआत

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उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद वे पचपदरा पहुंचकर देश को लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइनरी की सौगात देंगे. उनके अनुसार यह दौरा केवल परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के भविष्य के विकास की दिशा तय करने वाला भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को नई मजबूती मिलेगी.

पचपदरा रिफाइनरी बनेगी औद्योगिक विकास का आधार
बैरवा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी. रिफाइनरी शुरू होने के बाद हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए पश्चिमी राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा. उनके अनुसार यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी.

युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी मिलेगी गति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल के तहत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे. इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलेगी.

परिवहन और कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस
परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि रिफाइनरी के संचालन के बाद पश्चिमी राजस्थान में यातायात और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सड़क और परिवहन कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके.

राजस्थान को मिलेगी विकास की नई दिशा
उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा राजस्थान के विकास को नई दिशा देगा. उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट, पचपदरा रिफाइनरी और अन्य विकास परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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