Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /अमृत दास की मौत पर बवाल, सल्फास खाने के पुलिस दावे पर विवाद, सीबीआई जांच की मांग

अमृत दास की मौत पर बवाल, सल्फास खाने के पुलिस दावे पर विवाद, सीबीआई जांच की मांग

Jodhpur News: जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में पूछताछ के लिए बुलाए गए 30 वर्षीय अमृत दास की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. घटना के दूसरे दिन भी एम्स अस्पताल के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग धरने पर बैठे रहे.

Edited byAnsh RajReported byLokesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 11:55 AM|Updated: Jun 17, 2026, 11:55 AM
अमृत दास की मौत पर बवाल, सल्फास खाने के पुलिस दावे पर विवाद, सीबीआई जांच की मांग
Image Credit: Jodhpur News

Rajasthan News: जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र में अमृत दास की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. घटना के दूसरे दिन भी एम्स अस्पताल के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरने पर बैठे रहे. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. विरोध प्रदर्शन के चलते समाचार लिखे जाने तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था.


पूछताछ के लिए बुलाया गया था अमृत दास

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार अमृत दास को एक लापता महिला से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जांच के दौरान सामने आया था कि महिला की आखिरी कॉल और सबसे अधिक बातचीत अमृत दास से हुई थी. इसी आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की थी. पूछताछ के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया.


पुलिस का दावा और परिजनों के आरोप

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अमृत दास ने अपने पास रखी सल्फास की पुड़िया खा ली थी. इसके बाद उसे तुरंत जोधपुर एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. दूसरी ओर परिजनों ने पुलिस के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका आरोप है कि युवक के साथ थाने में मारपीट की गई और इसी कारण उसकी मौत हुई. परिजनों का यह भी सवाल है कि यदि अमृत दास के पास सल्फास थी, तो थाने में प्रवेश के दौरान उसकी जांच क्यों नहीं की गई.


सीबीआई जांच की मांग

मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न्यायिक जांच के साथ-साथ स्वतंत्र एजेंसी से भी मामले की जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी दोषी को बचने का मौका न मिले.


पुलिस ने सील किया घटनास्थल

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने थाने के उस कमरे को पूरी तरह सील कर दिया है, जहां अमृत दास द्वारा कथित रूप से सल्फास खाने की बात कही जा रही है. जांच पूरी होने तक कमरे में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. पुलिस का कहना है कि यह कदम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने के लिए उठाया गया है.


सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित, जांच जारी

पुलिस ने थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिए हैं और पूरे मामले की न्यायिक एवं विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

SMS अस्पताल में पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को AI देगा बड़ी राहत! रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी से मिलगी थेरेपी

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

26 साल की उम्र में 31 मुकदमे दर्ज, कांड ऐसे कि पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम, सलमान कुरैशी उर्फ शफीक अरेस्ट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

चिड़ावा ट्रायल रूम कांड: आरोपी शाहरुख को कोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका पर आया सख्त फैसला!

"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

बॉर्डर के पास दुकान खोलकर पाकिस्तान भेतजा था BSF और सेना का प्लान! फोटो-वीडियो भेजते हुए पाक का ISI हैंडलर गिरफ्तार

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा

झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

TAGS:
Jodhpur news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला
Rajasthan News
2
Jodhpur news
3
Jaisalmer news
4
Jaipur News
5
Jodhpur news