/अमृत दास की मौत पर बवाल, सल्फास खाने के पुलिस दावे पर विवाद, सीबीआई जांच की मांग

Rajasthan News: जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र में अमृत दास की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. घटना के दूसरे दिन भी एम्स अस्पताल के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरने पर बैठे रहे. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. विरोध प्रदर्शन के चलते समाचार लिखे जाने तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था.



पूछताछ के लिए बुलाया गया था अमृत दास

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पुलिस के अनुसार अमृत दास को एक लापता महिला से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जांच के दौरान सामने आया था कि महिला की आखिरी कॉल और सबसे अधिक बातचीत अमृत दास से हुई थी. इसी आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की थी. पूछताछ के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया.



पुलिस का दावा और परिजनों के आरोप

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अमृत दास ने अपने पास रखी सल्फास की पुड़िया खा ली थी. इसके बाद उसे तुरंत जोधपुर एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. दूसरी ओर परिजनों ने पुलिस के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका आरोप है कि युवक के साथ थाने में मारपीट की गई और इसी कारण उसकी मौत हुई. परिजनों का यह भी सवाल है कि यदि अमृत दास के पास सल्फास थी, तो थाने में प्रवेश के दौरान उसकी जांच क्यों नहीं की गई.



सीबीआई जांच की मांग

मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न्यायिक जांच के साथ-साथ स्वतंत्र एजेंसी से भी मामले की जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी दोषी को बचने का मौका न मिले.



पुलिस ने सील किया घटनास्थल

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने थाने के उस कमरे को पूरी तरह सील कर दिया है, जहां अमृत दास द्वारा कथित रूप से सल्फास खाने की बात कही जा रही है. जांच पूरी होने तक कमरे में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. पुलिस का कहना है कि यह कदम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने के लिए उठाया गया है.



सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित, जांच जारी

पुलिस ने थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिए हैं और पूरे मामले की न्यायिक एवं विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया जा रहा है.

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