Rajasthan Politics: गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर हमला: कहा- संविधान की जानकारी नहीं

Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर हमला: "राहुल गांधी संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे संविधान की पुस्तक पढ़ें और इसकी जानकारी प्राप्त करें.

Published: Aug 09, 2025, 07:10 IST | Updated: Aug 09, 2025, 07:10 IST

Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें भारत की चुनाव प्रक्रिया और संविधान की व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी होती तो वे ऐसे बयान नहीं देते. शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की पुस्तक जेब में रखते तो हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं. उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे संविधान की पुस्तक पढ़ें और इसकी जानकारी प्राप्त करें.

जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा भारत की शान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के समय से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी तिरंगा जो देश को इस विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे प्रमुख घटक है . हम सब के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है . हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है.

स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब लोग अपने घर पर अपने प्रतिष्ठानों पर सम्मान के साथ में तिरंगा लहरा और उससे पहले तिरंगा लेकर के हम तिरंगा यात्राएं और मंडल तक आयोजित करें . ऐसा भारतीय जनता पार्टी का निश्चय और साथ ही साथ में हर घर तक तिरंगा फहरे प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक तिरंगा पहुंचे . इसको लेकर के व्यापक स्तर पर योजना तैयार की हम देश के सभी राज्यों से राज्य सरकारों से सरकारी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इस दिशा में काम करें.

ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पराक्रम देश की सेनो ने दिखाए और पाकिस्तान को घुटनों पर आकर के समझौता करना पड़ा इस अभूतपूर्व विजय और आतंक के ऊपर प्रहार कर आतंकियो के आंखों को उसके सारे अड्डे ध्वस्त हो जाने के चलते हुए देश में इस बार एक अभूतपूर्व उत्साह लोगों का तिरंगे को लेकर के है और निश्चित रूप से अबकी बार का तिरंगा उत्सव जो है देश भर में ऐतिहासिक होने वाला है.

वही बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी के द्वारा बार-बार उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत के चुनाव प्रक्रिया और संविधान सदस्य व्यवस्थाओं का सामान्य जानकारी भी अगर हो तो ऎसे स्टेटमेंट नही देते वह संविधान की पुस्तक जेब में तो रखते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा तो उसे पढे भी क्योंकि चुनाव कराना वोटर लिस्टों का संधारण करना वोटर लिस्टों का सुधार करना यह सब पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन और प्रक्रियाओं के तहत होता है.

किसी भी व्यक्ति का यदि गलत नाम जोड़ा या घटाया जाता है उसके पास में तीन जगह पर अपील करने का संवैधानिक प्रावधान को रिटर्निग ऑफिसर के पास में अपील कर सकता है जो जिला का जो इलेक्शन हेड होता है उसके पास कर सकता है और स्टेट इलेक्शन कमिशन में जाकर के कर सकता है तीन-तीन बार उसके पास राहुल गांधी जी मीडिया में जाकर के मीडिया में सनसनी पैदा करने या मीडिया में आकर के झूठ उछलने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहें कि वह इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है वह कार्रवाई करेंगे.

वही उन्होंने रक्षाबंधन पर संदेश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन भारत जो त्योहारों का देश है उत्सवों का देश है आनंद का देश है उन त्योहारों की लंबी श्रृंखला में रक्षाबंधन सबसे चमकती हुई मस्तक मणि की तरह भगवान श्री राम के गले में जो माला है उसमें कौस्तुभ बड़ी सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा होती है इस तरह से वह मनी सबसे चमकती हुई यह पर्व है संकल्प का यह पर्व है उत्तरदायित्व के एहसास करने का और करने कालांतर में यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित हो गया मैं मानता हूं कि आपकी रक्षाबंधन को हम संपर्क करें राष्ट्र के हितों के संरक्षण का स्वदेशी को अपनाने का इस देश की में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने का जल संसाधनों के संरक्षण करने का देश की संस्कृति की लुप्त होती हुई विधाओं के संरक्षण करने का और साथ-साथ में देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प करें.

हम समाज के प्रति पर्यावरण के प्रति संस्कृति के प्रति और राष्ट्रीय के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व इसको स्मरण करते हुए हम सब लोग संकल्प बंद हो इस रक्षाबंधन पर मैं इस तरह की शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी बहनें अपने भाइयों को सभी यजमान अपने पुरोहितों को गुरुओं को जो राखी बंधेंगे उन सब कुछ इस तरह का रक्षा का वचन देंगे उन सब के संकल्प और वचन सिद्धों ऐसी शुभकामनाएं में आप सबके माध्यम से आप सब के दर्शकों को देना चाहता हूं.

