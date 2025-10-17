Zee Rajasthan
दीपावली-छठ सीजन में रेलवे का बड़ा फैसला! जोधपुर से दिल्ली नहीं भेज पाएंगे माल, जानें क्यों

Rajasthan News: दिवाली-छठ पूजा के कारण, यात्री सुरक्षा हेतु रेलवे ने 17-26 अक्टूबर तक दिल्ली के स्टेशनों पर पार्सल लदान रोक दिया है. इससे जोधपुर से दिल्ली जाने वाला 14 टन दैनिक माल प्रभावित होगा. केवल निजी सामान अनुमत है.

Published: Oct 17, 2025, 03:25 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 03:25 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान में आने वाले दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के सीज़न में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, यानी पूरे दस दिनों के लिए, दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल) पर पार्सल लदान (बुकिंग) पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

जोधपुर रेल मंडल से इन स्टेशनों के लिए जाने वाले सभी प्रकार के बल्क पार्सल (लीज, एसएलआर व वीपी सहित) इस अवधि के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

जोधपुर की व्यापारिक आवाजाही पर असर
जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि इस रोक का सीधा असर जोधपुर से दिल्ली के बीच होने वाली व्यापारिक आवाजाही पर पड़ेगा. वर्तमान में, जोधपुर से औसतन 14 टन माल प्रतिदिन दिल्ली भेजा जाता है. अकेले मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ही रोज़ाना लगभग 7.5 टन माल दिल्ली पहुंचता है. यह पूरी दैनिक आवाजाही अगले दस दिनों के लिए प्रभावित रहेगी.

केवल यात्री सामान और समाचार पत्र को अनुमति

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह रोक बल्क पार्सल पर लागू होगी. इस अवधि में निम्नलिखित को छूट रहेगी- यात्री डिब्बों में केवल व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति होगी, बशर्ते वह निर्धारित वजन सीमा के भीतर हो. पंजीकृत समाचार-पत्रिकाओं की बुकिंग भी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की जा सकेगी.रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि यह रोक केवल दिल्ली क्षेत्र तक सीमित है, और अन्य शहरों के लिए पार्सल लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेगा.

रेल प्रशासन ने व्यापारियों और यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी योजना बनाते समय इस अस्थायी रोक का ध्यान रखें और समय-संवेदनशील सामान भेजने के लिए सड़क परिवहन जैसे वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें. रेलवे ने दोहराया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

