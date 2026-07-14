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तत्काल टिकट बुकिंग हुई आसान! जोधपुर में दोगुने हुए काउंटर, जानिए क्या है नई व्यवस्था

Jodhpur News: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू की है. सुबह 8 बजे से टोकन मिलेंगे और जोधपुर आरक्षण कार्यालय में काउंटरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिससे बुकिंग अधिक तेज और व्यवस्थित होगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 14, 2026, 08:48 AM|Updated: Jul 14, 2026, 08:48 AM
तत्काल टिकट बुकिंग हुई आसान! जोधपुर में दोगुने हुए काउंटर, जानिए क्या है नई व्यवस्था
Image Credit: बुकिंग के लिए टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: तत्काल टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है. अब टिकट के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने की परेशानी काफी हद तक कम होगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाना है.

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरित किए जाएंगे. यात्रियों को टोकन मिलने के बाद उसी क्रम में टिकट बुकिंग के लिए बुलाया जाएगा. इससे यात्रियों को घंटों काउंटर के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होगी.

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भीड़ और धक्का-मुक्की से मिलेगी राहत

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, टोकन प्रणाली लागू होने से काउंटरों पर अनावश्यक भीड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी. यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और निर्धारित क्रम में टिकट बुकिंग होगी. इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी.

जोधपुर रिजर्वेशन ऑफिस में काउंटरों की संख्या हुई दोगुनी

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर आरक्षण कार्यालय में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए काउंटरों की संख्या भी बढ़ा दी है. पहले जहां केवल 3 काउंटर संचालित होते थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. यानी अब पहले की तुलना में दोगुनी क्षमता के साथ तत्काल टिकटों की बुकिंग की जाएगी.

रेलवे का मानना है कि अधिक काउंटर उपलब्ध होने से यात्रियों का इंतजार कम होगा और कम समय में ज्यादा लोगों को टिकट मिल सकेगा.

यात्रियों के लिए रेलवे की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुबह निर्धारित समय पर आरक्षण केंद्र पहुंचकर अपना टोकन प्राप्त करें और अपनी बारी आने पर ही टिकट काउंटर पर जाएं. इससे पूरी व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होगी और सभी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

एक नजर में नई व्यवस्था
सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरण.
जोधपुर मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू.
जोधपुर आरक्षण कार्यालय में तत्काल टिकट काउंटर 3 से बढ़ाकर 6 किए गए.
लंबी कतारों और धक्का-मुक्की से यात्रियों को राहत मिलेगी.
टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित होगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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