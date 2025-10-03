Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पति-पत्नी और मासूम बेटे को कुचला

Rajasthan Accident: जोधपुर जिले में बालेसर कस्बे के निकटवृती चारणी भाण्डू गांव में एक बोलेरो की टक्कर लगने से बाईक पर सवार पति, पत्नी एवं एक मासूम में से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 03, 2025, 11:07 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 11:07 PM IST

Trending Photos

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Rajasthani dhokla

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!
7 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!

तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पति-पत्नी और मासूम बेटे को कुचला

Rajasthan Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में बालेसर कस्बे के निकटवृती चारणी भाण्डू गांव में एक बोलेरो की टक्कर लगने से बाईक पर सवार पति, पत्नी एवं एक मासूम में से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं पत्नी गंभीर घायल हुई. तीनों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लेकर आए, जहां पर पिता एवं वर्षिय मासूम पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का बालेसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस एवं प्रत्यशदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के चारणी भाण्डू गांव निवासी 30 वर्षिय गोरखराम पुत्र पुरखाराम जाति दर्जी, उसकी 28 वर्षिय पत्नी ममता एवं 7 वर्षिय मासूम जुंजाराम तीनों एक बाईक पर चारणी भाण्डू गांव की सरहद में जा रहे थे, तभी अचानक एक बोलेरो चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता हुआ आया एवं गोरखराम की बाईक को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी तेज थी कि पति-पत्नी और मासूम तीनों बाईक से उछल कर जाकर गिरे. इतने में वहां पर खड़े लोग दौड़कर आए और तीनों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लेकर आए, जहां पर सीएचसी इंचार्ज डाक्टर राजेंद्र गर्ग, नर्सिगं ऑफिसर रामप्रसाद, जितेंद्र सोनी, चन्दनसिंह सहित नर्सिगं कर्मियों ने जांच करके गोरखराम एवं उसके मासूम पुत्र जुंजाराम को मृत घोषित कर दिया.

जबकी घायल पत्नी ममता को प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्बुलेंस 108 की सहायता से जोधपुर रेफर किया. वहीं दोनों पिता पुत्र के शव बाले सीएचसी की मोर्चरी में रखवाये गए हैं. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर शेरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news