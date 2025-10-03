तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पति-पत्नी और मासूम बेटे को कुचला

Rajasthan Accident: जोधपुर जिले में बालेसर कस्बे के निकटवृती चारणी भाण्डू गांव में एक बोलेरो की टक्कर लगने से बाईक पर सवार पति, पत्नी एवं एक मासूम में से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.
Rajasthan Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में बालेसर कस्बे के निकटवृती चारणी भाण्डू गांव में एक बोलेरो की टक्कर लगने से बाईक पर सवार पति, पत्नी एवं एक मासूम में से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं पत्नी गंभीर घायल हुई. तीनों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लेकर आए, जहां पर पिता एवं वर्षिय मासूम पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का बालेसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया.
पुलिस एवं प्रत्यशदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के चारणी भाण्डू गांव निवासी 30 वर्षिय गोरखराम पुत्र पुरखाराम जाति दर्जी, उसकी 28 वर्षिय पत्नी ममता एवं 7 वर्षिय मासूम जुंजाराम तीनों एक बाईक पर चारणी भाण्डू गांव की सरहद में जा रहे थे, तभी अचानक एक बोलेरो चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता हुआ आया एवं गोरखराम की बाईक को टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी तेज थी कि पति-पत्नी और मासूम तीनों बाईक से उछल कर जाकर गिरे. इतने में वहां पर खड़े लोग दौड़कर आए और तीनों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लेकर आए, जहां पर सीएचसी इंचार्ज डाक्टर राजेंद्र गर्ग, नर्सिगं ऑफिसर रामप्रसाद, जितेंद्र सोनी, चन्दनसिंह सहित नर्सिगं कर्मियों ने जांच करके गोरखराम एवं उसके मासूम पुत्र जुंजाराम को मृत घोषित कर दिया.
जबकी घायल पत्नी ममता को प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्बुलेंस 108 की सहायता से जोधपुर रेफर किया. वहीं दोनों पिता पुत्र के शव बाले सीएचसी की मोर्चरी में रखवाये गए हैं. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर शेरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई हैं.
