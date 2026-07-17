/रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

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Rajasthan Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में पीपाड़ सिटी कस्बे के न्यू बस स्टैंड के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक रोडवेज बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.
बार-बार कॉल करने के बाद करीब 1 घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस और पुलिस
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई. लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, जबकि 108 एंबुलेंस भी बार-बार कॉल करने के बाद लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंची.
गौरतलब है कि पुलिस थाना और 108 एंबुलेंस केंद्र दोनों ही दुर्घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन, समाज के लोग तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए.
पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर लोगों का गहरा आक्रोश
बाद में थाना अधिकारी सीताराम खोज पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान लोगों ने पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. दुर्घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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