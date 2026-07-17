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रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

Rajasthan Accident: जोधपुर के पीपाड़ सिटी में न्यू बस स्टैंड के सामने शुक्रवार सुबह रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस के करीब एक घंटे की देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए लापरवाही पर नाराजगी जताई.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 17, 2026, 01:28 PM|Updated: Jul 17, 2026, 01:28 PM
रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश
Image Credit: Jodhpur accidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में पीपाड़ सिटी कस्बे के न्यू बस स्टैंड के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक रोडवेज बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

बार-बार कॉल करने के बाद करीब 1 घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस और पुलिस

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई. लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, जबकि 108 एंबुलेंस भी बार-बार कॉल करने के बाद लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंची.

गौरतलब है कि पुलिस थाना और 108 एंबुलेंस केंद्र दोनों ही दुर्घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन, समाज के लोग तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए.

पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर लोगों का गहरा आक्रोश

बाद में थाना अधिकारी सीताराम खोज पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान लोगों ने पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. दुर्घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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