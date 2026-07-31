/Sawan 2026: राजस्थान के इस शिव मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता दूध मान्यता केवल दर्शन से पूरी हो जाती इच्छा

राज्य चुनें
Sawan 2026: राजस्थान के जोधपुर स्थित अचल नाथ महादेव मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपरा के कारण देशभर में प्रसिद्ध है. यहां भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग पर आम श्रद्धालु न तो जल चढ़ाते हैं और न ही दूध से अभिषेक करते हैं. यह परंपरा करीब 500 वर्षों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और इसकी पूजा विशेष विधि से की जाती है. मान्यता है कि इस शिवलिंग पर केवल मंदिर के नागा साधु महंत ही जल या अभिषेक कर सकते हैं. आम भक्तों के लिए केवल दर्शन करना ही पर्याप्त माना जाता है. इसी कारण यहां दूध चढ़ाने की परंपरा नहीं है.
केवल दर्शन से पूरी होती है मनोकामना
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अचल नाथ महादेव के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसलिए यहां अन्य शिव मंदिरों की तरह दूध या जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं मानी जाती. यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है.
बावड़ी में अर्पित किया जाता है जल
मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा यह है कि श्रद्धालु मुख्य स्वयंभू शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते. इसके बजाय मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी में जल अर्पित किया जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका पालन किया जाता है.
मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है
मेहरानगढ़ किले की तलहटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर जोधपुर के सबसे प्रतिष्ठित शिव धामों में गिना जाता है. यहां नागा साधुओं की कई समाधियां भी मौजूद हैं, जो इस स्थान को आध्यात्मिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं.
अचल नाथ महादेव मंदिर की यह परंपरा किसी निषेध से अधिक एक विशेष धार्मिक मर्यादा मानी जाती है. यहां श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का अभिषेक केवल परंपरागत अधिकार रखने वाले नागा महंत ही करते हैं. यही कारण है कि इस मंदिर में आम भक्त दूध नहीं चढ़ाते और केवल श्रद्धापूर्वक दर्शन करना ही सबसे बड़ा पूजन माना जाता है.
सावन में महादेव को क्या अर्पित करना शुभ?
सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, आक के फूल, शमी के पत्ते और मौसमी फल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है.
मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. वहीं चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. यदि दूध अर्पित करने की परंपरा वाले मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा के अनुसार दूध भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कई प्राचीन शिव मंदिरों में स्थानीय परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और सकारात्मक भाव से की जाए. ऐसी भक्ति को ही भगवान शिव का सच्चा प्रिय अर्पण माना गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!