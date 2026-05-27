/जोधपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बड़ी कार्रवाई: 50-60 करोड़ का नकली मूंगफली बीज सीज

Kirodi Lal Meena: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जोधपुर के मण्डोर क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से भंडारित नकली व घटिया मूंगफली बीज के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है. कृषि मंत्री ने एक कोल्ड स्टोरेज/फैक्ट्री पर औचक छापेमारी की, जहाँ बिना किसी वैध अनुमति के करीब 50 से 60 करोड़ रुपये मूल्य का संदिग्ध मूंगफली भंडार पाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साधारण और घटिया मूंगफली को ब्रांडेड थैलियों में पैक कर किसानों को महंगे दामों पर सर्टिफाइड बीज के नाम पर बेचने की तैयारी चल रही थी.

कृषि मंत्री ने मौके पर ही इस पूरे स्टॉक की बिक्री (Sale) पर तुरंत रोक लगाते हुए बीज के सैंपल लेने और प्रयोगशाला में गहन जांच कराने के सख्त निर्देश दिए हैं.

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वैज्ञानिक विधि नहीं, मंडी से उठाई घटिया मूंगफली: कृषि मंत्री

कार्रवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह पूरी तरह से अवैध भंडारण है. उन्होंने स्पष्ट किया… "यह मूंगफली का असली बीज नहीं है. प्रामाणिक बीज वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक विधि से बनता है. इसमें पहले ब्रीडर सीड व्यापारियों के जरिए किसानों को दिया जाता है, जिसे किसान उगाते हैं और फिर वह माल वापस व्यापारियों के पास सर्टिफाइड होकर आता है. लेकिन यहाँ सीधा मार्केट और मंडियों से घटिया मूंगफली उठाकर बीज के रूप में बेचने के लिए डंप की गई है.

मंत्री ने बताया कि मथानिया और आसपास के क्षेत्रों से मूंगफली उठाकर यहाँ नकली बीज तैयार करने का खेल चल रहा था, जिसे किसानों को थमाकर मोटी कमाई की साजिश थी.

बिलों में हेराफेरी और गुजरात की फर्मों का कनेक्शन

छापेमारी के दौरान मौके पर मिले दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं. मंत्री ने बताया कि मौके पर मिले बिल नोखा, बज्जू और बीकानेर के कटे हुए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा संशय यह है कि जब माल बिल के अनुसार वहां उतरना चाहिए था, तो जोधपुर के इस ठिकाने पर कैसे पहुंचा?

इसके अलावा, संचालक मौके पर आवश्यक ई-वे बिल भी पेश नहीं कर पाए, जिससे गुजरात से आने वाले वाहनों की एंट्री और रूट का सही सत्यापन हो सके. इस अवैध खेल के पीछे गुजरात की दो प्रमुख फर्मों गजराज''और ग्रीन गणेश का नाम सामने आया है, जिनका यह माल बताया जा रहा है.

होगी लैब जांच और दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संदिग्ध बीज के सैंपल लेकर जीओटी और लैबोरेट्री जांच कराई जाए. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में गंभीर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

आगामी आदेश तक पूरे स्टॉक को सीज कर इसकी सेल बंद कर दी गई है.

लैब रिपोर्ट में बीज डिफेक्टिव या नकली पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सीड एक्ट और धोखाधड़ी समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

जब मीडिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों की सुस्ती पर सवाल उठाया, तो कृषि मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई वे खुद विभाग के आला अधिकारियों को साथ लेकर कर रहे हैं. जानकारी में आते ही इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और किसानों के हक से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.