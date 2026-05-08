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किसे मिलेगी कुर्सी, किसका कटेगा पत्ता? राजस्थान सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, पढ़ें जोगाराम पटेल का बयान

Rajasthan Politics: बंगाल चुनाव के बाद राजस्थान में राज्य मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चा है. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे नेतृत्व का विशेषाधिकार बताया है. माना जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले चेहरों को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 08, 2026, 01:18 PM|Updated: May 08, 2026, 01:18 PM
किसे मिलेगी कुर्सी, किसका कटेगा पत्ता? राजस्थान सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, पढ़ें जोगाराम पटेल का बयान
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. दिल्ली से लेकर जयपुर तक के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि राजस्थान भाजपा संगठन और राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब राजस्थान की कमान और सरकार के ढांचे को आगामी चुनौतियों के अनुरूप नया स्वरूप देने की तैयारी में है.

बंगाल चुनाव का 'राजस्थान कनेक्शन'
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस संभावित फेरबदल के पीछे पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के नेताओं की सक्रियता और उनके बेहतर प्रदर्शन की बड़ी भूमिका है. राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने बंगाल में पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारी संभाली थी. हाईकमान इन नेताओं की मेहनत और चुनावी कौशल को अब राज्य की राजनीति और संगठन में मुख्य भूमिका देकर भुनाना चाहता है.

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कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान
मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की इन चर्चाओं के बीच राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है. मीडिया से मुखातिब होते हुए पटेल ने स्पष्ट किया कि बदलाव का निर्णय पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है. उन्होंने कहा कि संगठन में फेरबदल या मंत्रिमंडल का विस्तार करना प्रदेश और देश के नेतृत्व, मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का विशेषाधिकार है. किसे, कब और क्या जिम्मेदारी देनी है, यह केवल वही तय करते हैं.

पटेल ने आगे जोड़ते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता और विधायक एक सैनिक की तरह है. उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिलना या नहीं मिलना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है. हम सभी विधायकों का मानना है कि संगठन और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया जाएगा. सभी जनप्रतिनिधि वर्तमान में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और हम नेतृत्व के हर निर्णय का तहे दिल से सम्मान करेंगे.

बदलाव की जरूरत क्यों?
सूत्रों की मानें तो इस फेरबदल का उद्देश्य न केवल जातीय समीकरणों को साधना है, प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव करना भी है. संगठन स्तर पर भी कई ऐसे चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जो आगामी चुनावों में पार्टी की पकड़ मजबूत कर सकें. राजस्थान भाजपा में यह चर्चा भी है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन से सरकार में या कुछ मंत्रियों को सरकार से संगठन में भेजा जा सकता है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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