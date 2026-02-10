Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026: जोधपुर संभाग के जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें, पढ़ें केवल एक क्लिक पर

Rajasthan Budget Expectations 2026: राजस्थान सरकार 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी. बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को राहत देने पर ध्यान रखा जाएगा. कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रावधान की संभावना है. साथ ही रोजगार, सरकारी भर्तियां, पेट्रोल-डीजल कीमतों में राहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी ध्यान रहेगा. जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर के लोग भी विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
 

Published: Feb 10, 2026, 02:00 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 02:00 PM IST

Rajasthan Budget Expectations 2026: राजस्थान सरकार 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है. बजट को लेकर प्रदेशभर में चर्चा और उम्मीदें बढ़ गई हैं. यह बजट भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज माना जा रहा है और इसे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रस्तुत करेंगी.

बताया जा रहा है कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को राहत देने पर विशेष ध्यान रहेगा. कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़ी घोषणाएं भी शामिल हो सकती हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत, बिजली बिलों में कमी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी लोगों की नजरें हैं. बजट सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की भी संभावना है.

ऐसे में जोधपुर संभाग के अलग-अलग जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के लोगों को इससे क्या-क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में एक नजर में पढ़ें-

जोधपुर की बजट से उम्मीदें: महिलाओं का कहना है कि घर का पूरा बजट संभालने की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं पर होती है. ऐसे में अगर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा. महिलाओं ने बताया कि वर्तमान समय में रसोई गैस, दाल, सब्जी, आटा, तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं. इसके साथ ही सोने-चांदी के बढ़ते दामों ने भी महिलाओं की चिंता बढ़ा दी है. उनका कहना है कि शादी-ब्याह और पारिवारिक जरूरतों के लिए आभूषण खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है. महिलाओं ने मांग की कि बजट में महंगाई पर नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाएं, ताकि रसोई का खर्च और न बढ़े. महिलाओं का मानना है कि यदि महंगाई पर काबू पाया गया तो न केवल घर का बजट संतुलित रहेगा, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हुए बजट में राहत भरे प्रावधान करेंगी.


बाड़मेर की बजट से उम्मीदें: राजस्थान बजट 2026-27 से पहले प्रदेश की मिडिल क्लास की उम्मीदें अपने चरम पर हैं. बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी के खर्च और रोजगार की चिंता के बीच आम परिवार इस बार बजट से ठोस राहत की आस लगाए बैठे हैं. खासकर मरुस्थलीय जिलों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी मांग है . बिजली बिल में राहत, पानी की स्थायी योजनाएं और शहरों में सस्ती व बेहतर सर्विसेज. वहीं युवाओं और अभिभावकों की नजर संभावित सरकारी भर्तियों पर टिकी है, ताकि स्थायी नौकरी और सुरक्षित भविष्य का सपना पूरा हो सके. छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर को भी टैक्स और बाजार सुधार से नई उम्मीदें हैं, जिससे स्थानीय व्यापार मजबूत हो और आय के नए अवसर बनें. केंद्र से राज्य को बढ़ी हुई कर हिस्सेदारी की चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पैसा सड़क, अस्पताल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचेगा या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगा.


जैसलमेर की बजट से उम्मीदें: राजस्थान सरकार द्वारा आगामी दिनों में पेश किए जाने वाले राज्य बजट को लेकर सीमावर्ती जिला जैसलमेर के लोगों में बड़ी उम्मीदें जगी हैं. पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध जैसलमेर में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों और स्थानीय नागरिकों को आशा है कि सरकार जैसलमेर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नए पर्यटन सर्किट विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा करेगी. इसके साथ ही भारत-पाक सीमा के समीप स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए नई पर्यटन नीति लाए जाने की भी उम्मीद की जा रही है. इससे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे.


जालोर की बजट से उम्मीदें: जनता ने बताया कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही बिजली, पानी और सड़कों के विकास कार्यों को गति मिले. किसानों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि उपज खरीद केंद्र खोलने की मांग रखी. मध्यम वर्गीय परिवारों ने रोजगार और आजीविका बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाने की अपेक्षा जताई. इसके अलावा राजस्थान की तुलना में अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले टैक्स कम करने की मांग भी सामने आई, ताकि परिवहन टैक्स सहित अन्य करों में आमजन को राहत मिल सके.


अब देखना होगा कि आगामी बजट में भजनलाल सरकार जोधपुर संभाग के इन जिलों की इन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है.

