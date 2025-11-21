मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले सतीश पूनिया- ना तो किसी को उम्मीद दूंगा ना उम्मीद तोडूंगा

Satish Poonia Political Reaction : जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि हालांकि यह कहना मुश्किल है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ना तो मैं किसी को उसका जवाब देकर उम्मीद देना चाहता हूं और ना ही किसी की उम्मीद तोड़ना चाहता हूं.
Jodhpur News : जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया आज हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि हालांकि यह कहना मुश्किल है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ना तो मैं किसी को उसका जवाब देकर उम्मीद देना चाहता हूं और ना ही किसी की उम्मीद तोड़ना चाहता हूं उनके इस बात से स्पष्ट किया जाए फिलहाल विस्तार की उम्मीदें कम.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक आवश्यक और निष्पक्ष अभियान बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल, जाति या मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि फर्जी और डुप्लीकेट वोटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
डॉ. पूनिया ने कहा कि लंबे समय से मतदाता सूची में डुप्लीकेसी एक बड़ी समस्या रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ कर पहचान पत्र बनवाकर मतदान को प्रभावित करने के प्रयास होते रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार में करीब 60 लाख फर्जी मतदाता चिन्हित किए गए हैं. SIR के जरिए अब केवल वास्तविक और एक ही स्थान पर पंजीकृत मतदाता ही वोट डाल सकेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी.
वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं और जनता ने उन्हें बार-बार नकारा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप छोड़कर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है.
सरस्वती नदी पर बोलते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि सरस्वती धरोहर संरक्षण मंच के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है. वैज्ञानिक शोध और इसरो तथा जीएसआई के आंकड़ों के अनुसार सरस्वती नदी का प्रवाह राजस्थान तक रहा है. उन्होंने संभावना जताई कि घग्घर नदी से लूणी तक कनेक्शन स्थापित कर जल को मारवाड़ क्षेत्र तक लाया जा सकता है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी बताते हुए हरियाणा और राजस्थान सरकारों से इस दिशा में प्रयास करने की बात कही. डॉ. पूनिया ने कहा कि यह एक दीर्घकालिक परियोजना हो सकती है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर काम किया जाना चाहिए ताकि जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके.
