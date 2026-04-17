/जोधपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Jodhpur Crime: जोधपुर ग्रामीण पुलिस के ओसिया थाने में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण पुलिस के ओसिया थाने में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर पीडी नित्या ने बताया कि ओसियां में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद तत्काल टीमों का गठन कर आरोपियों के लिए तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व सामूहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही DYSP हनुमान सिंह राठौड़ को मामले की जांच दी गई है. मामले के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर परिजनों को भेजा. उसके बाद मामला सामने आया और पीड़िता ने परिवार को बताया कि नशीला स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे बेहोश करके उठाकर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया.
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फिलहाल पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के साथ ही पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराने व मेडिकल करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले को भी गंभीरता से लिया गया है.
वीडियो अधिक प्रसारित नहीं हो सके इसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पीडी नित्या से मामले में तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है. ग्रामीण परिवेश होने से मामले की गंभीरता आवश्यक है.
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