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जोधपुर में दिनदहाड़े फैक्ट्री पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से मची अफरा-तफरी, वारदात CCTV में कैद

Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के मथानियां थाना क्षेत्र में एक पत्थर कटिंग फैक्ट्री पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा कथित जानलेवा हमले और फायरिंग का मामला सामने आया है. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुसने के बाद मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 25, 2026, 10:32 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 10:32 PM IST
जोधपुर में दिनदहाड़े फैक्ट्री पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से मची अफरा-तफरी, वारदात CCTV में कैद
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानियां थाना क्षेत्र में एक पत्थर कटिंग फैक्ट्री पर कथित रूप से जानलेवा हमले और फायरिंग का मामला सामने आया है. गणपतसिंह जाट ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शनिवार दोपहर करीब 3:40 बजे वह अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में मौजूद थे. इसी दौरान राकेश मांझू अपने 9-10 साथियों के साथ लाठी, सरिये, लोहे के पाइप और अवैध हथियारों से लैस होकर फैक्ट्री पहुंचा.

जाते-जाते बदमाशों ने जान से मारने की दी धमकी

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शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने फैक्ट्री का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश किया. वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया तथा गणपतसिंह पर जानलेवा हमला कर दिया. जान बचाने के लिए वह एक कमरे में छिप गए. आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उनपर फायरिंग की, जिससे फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई. वहीं स्टाफ सदस्य शेरू खान के साथ भी मारपीट की गई और जाते समय जान से मारने की धमकी दी गई.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

परिवादी ने दावा किया है कि पूरी घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है और फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. शिकायत में हत्या के प्रयास, फायरिंग, तोड़फोड़, आपराधिक अतिक्रमण, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी, हथियार बरामद करने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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