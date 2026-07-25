/जोधपुर में दिनदहाड़े फैक्ट्री पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से मची अफरा-तफरी, वारदात CCTV में कैद

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Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानियां थाना क्षेत्र में एक पत्थर कटिंग फैक्ट्री पर कथित रूप से जानलेवा हमले और फायरिंग का मामला सामने आया है. गणपतसिंह जाट ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शनिवार दोपहर करीब 3:40 बजे वह अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में मौजूद थे. इसी दौरान राकेश मांझू अपने 9-10 साथियों के साथ लाठी, सरिये, लोहे के पाइप और अवैध हथियारों से लैस होकर फैक्ट्री पहुंचा.
जाते-जाते बदमाशों ने जान से मारने की दी धमकी
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने फैक्ट्री का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश किया. वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया तथा गणपतसिंह पर जानलेवा हमला कर दिया. जान बचाने के लिए वह एक कमरे में छिप गए. आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उनपर फायरिंग की, जिससे फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई. वहीं स्टाफ सदस्य शेरू खान के साथ भी मारपीट की गई और जाते समय जान से मारने की धमकी दी गई.
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पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद
परिवादी ने दावा किया है कि पूरी घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है और फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. शिकायत में हत्या के प्रयास, फायरिंग, तोड़फोड़, आपराधिक अतिक्रमण, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी, हथियार बरामद करने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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