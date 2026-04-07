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घर की दो बहुओं पर जेठ ने डाली घिनौनी नजर, मां ने कोर्ट को सबूत देकर करवा दी जेल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर एक मां ने अपने अपराधी बेटे को सजा दिलवाकर समाज में मिसाल पेश की है. जोधपुर की इस मां ने पुत्रमोह नहीं बल्कि पुत्रवधुओं का सम्मान चुना. जज ने फैसले में कहा कि दंड जरूरी था. जेठ ने एक बहू से दुष्कर्म किया तो दूसरी के साथ प्रयास किया. इस पर मां ने बेटे के खिलाफ गवाही और सबूत दिए.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 07, 2026, 01:57 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 01:57 PM IST

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घर की दो बहुओं पर जेठ ने डाली घिनौनी नजर, मां ने कोर्ट को सबूत देकर करवा दी जेल

Jodhpur News: जोधपुर एक बेटे ने परिवार की मर्यादा, रिश्तों और विश्वास के साथ घात किया तो वहीं, मां ने सच्चाई का साथ देकर कुकर्मी बेटे को जेल की सलाखों तक पहुंचाया. बेटे ने अपने ही एक छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और इसके कुछ समय बाद ही दूसरे भाई की पत्नी के साथ ही यही प्रयास किया.

इस मामले में मां ने पुत्रमोह की बजाय पुत्रवधुओं के लिए न्याय को चुना. उन्होंने बेटे के खिलाफ गवाही और सबूत दिए. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी जेठ को दोषी करार देकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशेष न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) जोधपुर जिला के न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी पर 85 हजार रु. अर्थदंड भी लगाया.

बेटा आदतन अपराधी, उसके प्रति नरमी न बरतें , बोली मां
विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने जज को बताया कि मां आमतौर पर बच्चों की ढाल बनती है. इस मामले में मां ने सत्य का मार्ग चुना. बेटे के विरुद्ध ठोस और अडिग साक्ष्य दिए. इससे अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ. मां ने गवाही में कहा कि बेटा आदम अपराधी है. उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धारा 376 (2) (एफ) के तरह 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना. धारा 376 सपठित धारा 511 के तरह 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना. धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया.

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जज ने कहा - दंड बिना समाज में अराजकता फैल सकती है
न्यायाधीश दुष्यंत दत्त ने 54 पेज के विस्तृत फैसले में मनुस्मृति का जिक्र करते हुए फैसले में लिखा कि- दंड शास्ति प्रजाः सर्वाः दंड एवाभिरक्षति. दंड सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुरबुधाः .. अर्थात् दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है. दंड ही सबकी रक्षा करता है. जब सब सो रहे होते हैं, तब भी दंड जागृत रहता है. विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं. अर्थात् समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय और दंड का भय आवश्यक है. बिना दंड के समाज में अराजकता फैल सकती है. दंड का अर्थ केवलमात्र सजा देना नहीं, अपितु कानून का शासन है, जो बुराई को रोकता है और निर्दोषों की रक्षा करता है.


4 महीने के अंतराल में की दोनों वारदात
पीपाड़ शहर के एक गांव निवासी आरोपी ने अपने ही छोटे भाइयों की पत्नियों के साथ अलग अलग दो बार अपराध किया. पहली घटना 10 मार्च 2021 की है. पीड़िता खेत में शौच के लिए गई तो आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया. लोकलाज के डर से पीड़िता ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया. दूसरी घटना 4 जुलाई 2021 की रात की है.

आरोपी ने दूसरे भाई की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया. वह अपनी सास के पास सो रही थी. पीड़िता के शोर मचाने पर सास ने बीच-बचाव किया. इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

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