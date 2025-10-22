Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के एक गांव में एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां तीन साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. बच्ची को गंभीर चोटों के साथ तुरंत ट्रामा सेंटर लाया गया. उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना के उजागर होने के बाद आमजन में आक्रोश है. घटना सुबह आठ से नौ बजे के बीच की बताई जा रही है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार भावी गाव में जेसीबी चालक ने इस घटना को अन्जाम दिया है. सम्बंधित थाना पुलिस और आला अधिकारी मामले की जाच पडताल में जुटे हुए हैं. घटना कल की बताई जा रही है. मासूम को प्राथमिक उपचार के बाद सघन उपचार के लिए जोधपुर रैफर किया गया है. आरोपी भरतपुर क्षेत्र का रहने वाला है. घटना के बाद आरोपी मौके से भाग छुटा है. आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और उसके समर्थन में समाज के जागरूक लोगों के बिलाड़ा थाने में इकट्ठा होने के भी समाचार है.

क्या बोले ग्रामीण डिप्टी एसपी?

ग्रामीण डिप्टी एसपी भोपालसिंह लखावत ने बताया कि आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई. एक तीन साल की मासूम को साजिद नामक आरोपी ने शिकार बनाया है. उसके साथ दुष्कर्म किया है. मासूम को जोधपुर ईलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जगह—जगह नाकाबंदी करवाई और मुखबीर की सूचना पर आरोपी को पाली जिले में दबोच लिया गया है. आरोपी मूलत: उत्तरप्रदेश का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि आरोपी व पीड़िता के चाचा के बीच दोस्ती वाले संबंध थे. आरोपी जेसीबी चलाने का काम करता था. घटना के बाद क्षेत्र में व वाल्मीकि समाज मे भारी आक्रोश है लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है.

