Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बिलाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, शरीर में नाजुक अंगों पर गंभीर चोटें

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बिलाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बच्ची को जोधपुर रेफर किया गया. पुलिस आरोपी की तलाश में है. नागरिकों से शांति बनाए रखने और पुलिस सहयोग करने की अपील की गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 22, 2025, 02:53 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!
7 Photos
goverdhan pooja

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!

अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप
5 Photos
alwar news

अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म
5 Photos
Rajasthan famous dish

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म

क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?

बिलाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, शरीर में नाजुक अंगों पर गंभीर चोटें

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के एक गांव में एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां तीन साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. बच्ची को गंभीर चोटों के साथ तुरंत ट्रामा सेंटर लाया गया. उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया है.

लोगों की भीड़ हुई जमा
घटना के बाद ट्रामा सेंटर पर लोगों की भीड़ जमा हुई. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

आरोपी की गिरफ्तारी तक बाजार बंद रहने की संभावना
स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, वे बिलाड़ा में कामकाज और बाजार बंद रखने की संभावना पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने पुलिस से शाम 5 बजे तक आरोपी को पकड़ने का अनुरोध किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने टीम की गठित
पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया है और आरोपी की खोज में जुट गई है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच और निगरानी तेज़ कर दी गई है.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news