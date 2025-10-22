बिलाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, शरीर में नाजुक अंगों पर गंभीर चोटें

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बिलाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बच्ची को जोधपुर रेफर किया गया. पुलिस आरोपी की तलाश में है. नागरिकों से शांति बनाए रखने और पुलिस सहयोग करने की अपील की गई.
Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के एक गांव में एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां तीन साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. बच्ची को गंभीर चोटों के साथ तुरंत ट्रामा सेंटर लाया गया. उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया है.
लोगों की भीड़ हुई जमा
घटना के बाद ट्रामा सेंटर पर लोगों की भीड़ जमा हुई. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.
आरोपी की गिरफ्तारी तक बाजार बंद रहने की संभावना
स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, वे बिलाड़ा में कामकाज और बाजार बंद रखने की संभावना पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने पुलिस से शाम 5 बजे तक आरोपी को पकड़ने का अनुरोध किया.
पुलिस ने टीम की गठित
पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया है और आरोपी की खोज में जुट गई है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच और निगरानी तेज़ कर दी गई है.
लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करें.
