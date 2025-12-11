गद्दार था! जोधपुर में चिल्लाते हुए CISF जवान ने पिता की हत्या कर दी… क्यों भड़का इतना गुस्सा?

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले में गुरुवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. पीपाड़ सिटी के पास स्थित साथीन गांव में सीआईएसएफ में तैनात एक जवान ने अपने ही पिता की बेरहमी से जान ले ली. घटना के बाद गांव में दहशत और हैरानी का माहौल है. पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़ लिया है. हालांकि हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आरोपी का कहना है कि उसने “देश के गद्दार को खत्म किया है.” फिलहाल उससे पूछताछ जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, पीपाड़ सिटी थाना क्षेत्र के साथीन गांव में गुरुवार सुबह किसी बात को लेकर प्रकाश पिचकिया और उसके पिता रामपाल के बीच बहस हो गई. गुस्सा बढ़ने पर प्रकाश खुद पर काबू नहीं रख सका और उसने गेंती उठाकर पिता पर लगातार वार कर दिए. गंभीर चोटों की वजह से रामपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और बीच बचाव की कोशिश करने लगे. लेकिन प्रकाश इतने गुस्से में था कि उसने पड़ोसियों पर भी गेंती से हमला कर दिया. दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पीपाड़ सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वारदात की खबर मिलते ही बिलाड़ा के वृताधिकारी अन्नराज सिंह और पीपाड़ सिटी थानाधिकारी टीम के साथ पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और खून से सने हथियार सहित कई अहम सबूत इकट्ठे किए. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है.

पूछताछ में प्रकाश ने खुद को “देशभक्त” बताया और दावा किया कि उसके पिता “देश के खिलाफ” थे. हालांकि पुलिस अभी भी वास्तविक वजह का पता लगाने में लगी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रकाश सीआईएसएफ में नौकरी करता है और छुट्टी पर घर आया हुआ था. सुबह मामूली बात पर हुई तकरार ने अचानक खौफनाक रूप ले लिया. उसने गेंती से तब तक वार किए, जब तक उसके पिता की सांसें थम नहीं गईं. रोकने की कोशिश करने वाले पड़ोसियों को भी उसने नहीं बख्शा. घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है. लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर एक बेटे ने कैसे इतनी निर्ममता से अपने ही पिता की हत्या कर दी. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-