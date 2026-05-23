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बालोतरा के सिवाना में दिल दहला देने वाला हादसा, हैवान पति ने पत्नी का काटा गला, फिर...

Rajasthan News: बालोतरा के सिवाना में पति ने पत्नी को गली में बुलाकर चाकू से गला काट दिया. घटना के बाद आरोपी ने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या की कोशिश की. महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि आरोपी को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 23, 2026, 10:29 PM|Updated: May 23, 2026, 10:29 PM
बालोतरा के सिवाना में दिल दहला देने वाला हादसा, हैवान पति ने पत्नी का काटा गला, फिर...
Image Credit: Balotra Husband Slit Wife Throat

Rajasthan Crime News: बालोतरा जिले के सिवाना कस्बे में गुरुवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना सिवाना कस्बे के जीनगरों के वास क्षेत्र की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब एक बजे आरोपी पति नितेश कुमार जीनगर ने अपनी पत्नी कान्ता को उसके पीहर के घर के पास गली में बुलाया था. बताया जा रहा है कि वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया.

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हमले में कान्ता के गले पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद वहां मौजूद लोग घबरा गए. आसपास के लोगों ने शोर सुनते ही मौके की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी पति ने खुद के गले और पेट पर भी चाकू मार लिया. इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा.

स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 30 वर्षीय कान्ता को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल नितेश कुमार जीनगर को प्राथमिक उपचार देने के बाद पहले बालोतरा रेफर किया गया. हालत ज्यादा गंभीर होने पर बाद में उसे जोधपुर भेज दिया गया.

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी देरावर सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने इलाके में बेरिकेडिंग कर लोगों की भीड़ को हटाया. शव को सिवाना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है. एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे मोहल्ले में शाम तक सन्नाटा पसरा रहा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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