/मंडोर में अवैध ब्लास्टिंग से दहला एसीपी ऑफिस! देर रात धमाके से उड़े पत्थर

Jodhpur News: जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में सहायक आयुक्त पुलिस (एसीपी) कार्यालय के पीछे देर रात अवैध रूप से की गई ब्लास्टिंग के चलते बड़ा नुकसान होने का मामला सामने आया है. धमाके के कारण उछले भारी पत्थर एसीपी कार्यालय परिसर में आकर गिरे, जिससे भवन को गंभीर क्षति पहुंची. गनीमत रही कि घटना देर रात हुई, अन्यथा जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.

मंडोर थाना अधिकारी शेषकरण के अनुसार, घटना की जानकारी सुबह मिलने पर वे FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से सैंपल एकत्र किए गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एसीपी कार्यालय के पास निर्माणाधीन एक होटल की ओर से यह ब्लास्टिंग करवाई गई थी. ब्लास्टिंग के दौरान उछल कर आए पत्थरों से कार्यालय का हिस्सा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया.

एसीपी कार्यालय के हेड कांस्टेबल मदनलाल ने सबसे पहले इस घटना की सूचना दी. उनके अनुसार, सुबह जब कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े थे और भवन को काफी नुकसान हो चुका था. हालात ऐसे रहे कि एसीपी अनिल शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों को दिनभर कार्यालय के बाहर बैठकर काम करना पड़ा. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल ब्लास्टिंग में शामिल दो लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. उनसे यह जानकारी जुटाई जा रही है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई, क्या उनके पास इसके लिए वैध अनुमति थी और क्या ब्लास्टिंग की विधिवत स्वीकृति ली गई थी या नहीं.

घटना स्थल के पास एक पेट्रोल पंप भी स्थित है, जिससे खतरा और अधिक बढ़ गया था. यदि धमाका अधिक प्रभावी होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पहली बार पुलिस कार्यालय के इतने नजदीक इस तरह की ब्लास्टिंग से बड़ा नुकसान हुआ है. अब देखना यह होगा कि जांच में किन-किन लोगों की संलिप्तता सामने आती है और पुलिस इस मामले में क्या ठोस कदम उठाती है.