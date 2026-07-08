/जोधपुर में ISIS कनेक्शन का खुलासा? 19 साल के जीशान पर एजेंसियों की नजर, NIA ने घर खंगाला

Jodhpur News: जोधपुर में कथित तौर पर ISIS समर्थक गतिविधियों से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने जोधपुर पुलिस की मदद से 19 वर्षीय युवक जीशान को हिरासत में लिया था. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम भी जोधपुर पहुंची और युवक के घर की तलाशी ली. एजेंसियां उसके सोशल मीडिया नेटवर्क, संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही हैं.

ऑनलाइन ग्रुप चलाने का आरोप, जांच के घेरे में आया युवक

जोधपुर सदर बाजार थाना अधिकारी माणकराम के अनुसार, आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में जोधपुर आई थी. स्थानीय पुलिस की सहायता से नई सड़क क्षेत्र से जीशान को हिरासत में लिया गया था. शुरुआती जांच में सामने आया कि वह BENX.com नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े ग्रुप का एडमिन था. पुलिस का दावा है कि इस ग्रुप के जरिए वीडियो और नोट्स के माध्यम से कथित रूप से कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ी सामग्री साझा की जाती थी.

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आंध्र प्रदेश से मिले इनपुट के बाद हुई कार्रवाई

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में पकड़े गए कुछ संदिग्धों से पूछताछ के दौरान जीशान को लेकर जानकारी सामने आई थी. इसके बाद एजेंसियों ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और जोधपुर में कार्रवाई की गई. संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मामला दर्ज होने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया, जिसमें NIA भी शामिल हो गई.

NIA ने घर पर पहुंचकर की तलाशी

बुधवार सुबह NIA की टीम जोधपुर पहुंची और जीशान के घर की तलाशी ली. इस दौरान उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की गई. हालांकि तलाशी के दौरान एजेंसियों को क्या मिला, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं.

मोटरसाइकिल जब्त, सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल

थाना अधिकारी माणकराम ने बताया कि NIA की ओर से एक मोटरसाइकिल जब्त कर सदर बाजार थाने में जमा करवाई गई है. फिलहाल जीशान से पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह किन लोगों के संपर्क में था और ऑनलाइन माध्यमों पर उसकी गतिविधियां किस तरह की थीं.

संपर्कों और नेटवर्क को खंगाल रही एजेंसियां

जांच एजेंसियों का फोकस अब जीशान के सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन ग्रुप और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने पर है. एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और एजेंसियां सभी संभावित पहलुओं को खंगाल रही हैं.