/भंवरी देवी हत्याकांड के धरने में चाकूबाजी! समर्थन में पहुंचे युवक पर जानलेवा हमला

Bhanwari Devi Murder Case: फलोदी जिले के जंभेश्वरनगर गांव में भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान मंगलवार को चाकूबाजी हो गई. धरने का समर्थन करने पहुंचे रऊफ खान पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में रऊफ के सिर, पीठ और पेट पर चोटें आई हैं. उसे गंभीर हालत में फलोदी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

धरना स्थल पर अचानक मचा हड़कंप

जंभेश्वरनगर गांव में 6 अगस्त से भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना चल रहा है. लोहावट के पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई भी आमरण अनशन पर बैठे हैं. मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे धरना स्थल पर लोग अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान रऊफ खान भी अपने साथियों के साथ धरने के समर्थन में पहुंचा था.

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पुरानी रंजिश में चाकू से हमला

थानाधिकारी लिछमाराम के अनुसार, कानाराम पुत्र सोनाराम निवासी भील बस्ती, फलोदी चाकू लेकर धरना स्थल पर पहुंचा था. यहां उसने रऊफ खान निवासी मलार पर हमला कर दिया. आरोपी ने रऊफ के पेट और सिर पर चाकू से वार किए. अचानक हुई इस घटना से धरना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया.

लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

हमले के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया. पहले उसकी पिटाई की गई और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में दोनों युवकों के बीच पहले से विवाद चलने की बात सामने आई है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

पूर्व विधायक बोले- अब आंदोलन होगा

चाकूबाजी की घटना के बाद धरना स्थल पर पुलिस का जाब्ता बढ़ा दिया गया है. पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई ने कहा कि 6 अगस्त से शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, लेकिन अब तक भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि धरना अब आंदोलन का रूप लेगा और इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होंगे.

घर के आंगन में हुई थी भंवरी देवी की हत्या

भंवरी देवी की 27 जुलाई की रात जंभेश्वरनगर गांव में हत्या कर दी गई थी. वह अपनी दोनों बेटियों के साथ घर के आंगन में सो रही थीं. रात करीब 1 बजे एक अज्ञात हमलावर ने उनके गले पर चाकू से वार कर दिया. भंवरी देवी की चीख सुनकर उनकी बेटियां रामज्योति और सोनू जाग गईं और मां को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गईं.

बेटियों पर भी किया था हमला

मां को बचाने की कोशिश में दोनों बेटियों ने हमलावर से हाथापाई की. इस दौरान आरोपी ने दोनों बच्चियों पर भी चाकू से हमला कर दिया. घटना में भंवरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दोनों बेटियां घायल हो गई थीं. बड़ी बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया था. अब पुलिस भंवरी देवी हत्याकांड की जांच के साथ धरना स्थल पर हुई चाकूबाजी की घटना की भी पड़ताल कर रही है.