Zee Rajasthan
ये रूट छोड़ दो... राजस्थान में बंदूक लेकर बस में घुसे बदमाश, धमकी देना का वीडियो हुआ वायरल

Rajasthan Crime News: राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ में दो बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच रूट विवाद में हथियारबंद युवकों ने बस में घुसकर चालक को 12 बोर बंदूक से धमकाया. वीडियो वायरल होने से इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Nov 07, 2025, 07:42 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 07:42 PM IST

ये रूट छोड़ दो... राजस्थान में बंदूक लेकर बस में घुसे बदमाश, धमकी देना का वीडियो हुआ वायरल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में दो प्राइवेट बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच बीती रात जबरदस्त विवाद हुआ. मामला उस समय गंभीर हो गया जब एक ट्रैवल्स कंपनी के कुछ असामाजिक तत्व दूसरी कंपनी की बस में घुस गए और चालक व स्टाफ को 12 बोर की बंदूक से धमकाया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है.

बस रूट को लेकर शुरू हुआ था विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद यात्रियों और बस रूट को लेकर शुरू हुआ था. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर बस में चढ़ते हैं और चालक की ओर बंदूक तानकर डराने की कोशिश करते हैं. पीछे से आती आवाजें “रूट छोड़ दो” और “यहां बिजनेस मत करो” जैसी धमकियों को स्पष्ट करती हैं.

मौके पर मची अफरा-तफरी
बस चालक ने बताया कि हथियारबंद युवक पहले बस को रोकते हैं और फिर अंदर घुसकर तोड़फोड़ का प्रयास करते हैं. हालांकि, यात्रियों की मौजूदगी और मौके पर मची अफरा-तफरी के चलते हमलावर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए और वहां से भाग निकले.

पहले भी होते थे विवाद पर अब लिया खतरनाक मोड़
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से ट्रैवल्स कंपनियों के बीच यात्रियों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. पहले ये विवाद केवल झगड़े तक सीमित रहते थे, लेकिन अब हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को खतरनाक बना दिया है.

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा. ग्रामीणों ने ऐसे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर प्रशासन सख्ती नहीं बरता, तो यह गुंडागर्दी आम हो जाएगी. लोगों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस अड्डों और प्रमुख रूटों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

