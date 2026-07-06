/जोधपुर में 4 माह की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दी कठोर कारावास की सजा

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Rajasthan Crime News: जोधपुर में चार माह की नवजात बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के जघन्य मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 15 लाख रुपये की प्रतिकर राशि उसके नाम एफडी में जमा कराने और उस पर मिलने वाले ब्याज को उसकी मां द्वारा पालन-पोषण में उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. यह फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.
मामले में कोर्ट का सख्त फैसला
विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) और 6 के तहत दोषी माना और उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2) के तहत अलग से दंड भी दिया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाला है.
घटना कैसे हुई और पुलिस की कार्रवाई
अभियोजन के अनुसार यह घटना 14 मार्च 2025 की है. उस समय बच्ची के माता-पिता फैक्टरी में काम कर रहे थे. बच्ची फैक्टरी परिसर के कमरे में अकेली सो रही थी, तभी आरोपी ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
अदालत में पेश हुए मजबूत सबूत
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान, 49 दस्तावेज और 4 भौतिक साक्ष्य अदालत में पेश किए. इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अपराध पूरी तरह साबित होता है. सभी सबूतों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. यह फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कठोर सजा जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.
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