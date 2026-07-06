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जोधपुर में 4 माह की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दी कठोर कारावास की सजा

Rajasthan News: जोधपुर पॉक्सो कोर्ट ने 4 माह की नवजात से दुष्कर्म मामले में आरोपी को शेष जीवन तक कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 लाख रुपये की एफडी पीड़िता के नाम करने के आदेश दिए गए. आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 06, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 06, 2026, 07:00 PM
जोधपुर में 4 माह की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दी कठोर कारावास की सजा
Image Credit: जोधपुर पॉक्सो कोर्टSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: जोधपुर में चार माह की नवजात बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के जघन्य मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 15 लाख रुपये की प्रतिकर राशि उसके नाम एफडी में जमा कराने और उस पर मिलने वाले ब्याज को उसकी मां द्वारा पालन-पोषण में उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. यह फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.

मामले में कोर्ट का सख्त फैसला
विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) और 6 के तहत दोषी माना और उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2) के तहत अलग से दंड भी दिया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाला है.

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घटना कैसे हुई और पुलिस की कार्रवाई
अभियोजन के अनुसार यह घटना 14 मार्च 2025 की है. उस समय बच्ची के माता-पिता फैक्टरी में काम कर रहे थे. बच्ची फैक्टरी परिसर के कमरे में अकेली सो रही थी, तभी आरोपी ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अदालत में पेश हुए मजबूत सबूत
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान, 49 दस्तावेज और 4 भौतिक साक्ष्य अदालत में पेश किए. इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अपराध पूरी तरह साबित होता है. सभी सबूतों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. यह फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कठोर सजा जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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