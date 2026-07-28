/फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

Rajasthan Crime News: जोधपुर में महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जोधपुर पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को कभी फर्जी IAS तो कभी RAS अधिकारी बताकर नाबालिग छात्राओं को अपने जाल में फंसाता था. आरोपी छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर दिलवाने, सरकारी नौकरी और एयर होस्टेस बनवाने का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जोधपुर में दो मामले दर्ज हैं, जबकि एक जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कर अजमेर भेजी गई है.

26 जुलाई 2026 को दर्ज करवाया गया था मुकदमा

पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 को एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था. उसने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में आरोपी ने खुद को IAS अधिकारी बताते हुए उसे फोन किया और बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़वाने तथा सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. इसके बाद आरोपी उसे होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ भी पिलाया. बाद में उसने पीड़िता की छोटी बहन को एयर होस्टेस बनाने का लालच देकर किराए के कमरे में बुलाया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया. एक अन्य बहन के साथ अजमेर में वारदात किए जाने का भी आरोप है.

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करियर संबंधी लालच देकर अपने जाल में फंसाता था आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी अपना नाम राज उदावत उर्फ अक्की बताता था. वह कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और लाइब्रेरी के आसपास घूमकर नाबालिग छात्राओं के मोबाइल नंबर हासिल करता था. इसके बाद फोन के जरिए उनसे संपर्क कर खुद को बड़ा अधिकारी बताता और सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तथा अन्य करियर संबंधी लालच देकर अपने जाल में फंसाता था.

पुलिस ने आरोपी को अजीत कॉलोनी से गिरफ्तार किया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया और पुलिस उपायुक्त पूर्व मनीष चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई. रातानाडा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी उम्मेदाराम निवासी लोहावट को अजीत कॉलोनी से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके संपर्क में आई अन्य छात्राओं और संभावित वारदातों के संबंध में भी जांच कर रही है.