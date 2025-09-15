फेसबुक फ्रेंडशिप बनी मौत का जाल! बाड़मेर में महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप

Rajasthan Crime News: बाड़मेर में झुंझुनू की महिला की हत्या कर शव कार में फेंका गया. आरोपी वही शख्स निकला जिससे फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. महिला 10 सितंबर को आरोपी के घर रुकी थी. हत्या के बाद शव कार में रखकर सड़क हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. झुंझुनू जिले की एक महिला की हत्या कर उसका शव कार में छोड़ दिया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला वही शख्स है, जिससे महिला की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी.
फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती
जानकारी के अनुसार, झुंझुनू जिले के चिड़ावा निवासी मुकेश कुमारी (37 वर्ष) और बाड़मेर जिले के चावा गांव निवासी मानाराम (38 वर्ष) के बीच अक्टूबर 2024 में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. देखते ही देखते दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिश्ता गहराता चला गया. इसी कड़ी में 10 सितंबर को मुकेश कुमारी बाड़मेर पहुंची और मानाराम के घर पर ही रुकी. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान किसी विवाद के चलते मानाराम ने अपने ही घर में मुकेश कुमारी की हत्या कर दी. हत्या को छिपाने के लिए आरोपी ने महिला का शव उसकी ही कार में रख दिया और कार को रीको थाना क्षेत्र के शिव नगर में खड़ा कर दिया.
स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना
स्थानीय लोगों ने जब कार में महिला का शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा स्वयं पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके साथ ही फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल), डॉग स्क्वॉड और मोबाइल क्राइम यूनिट की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया.
क्या बोले पुलिस अधिकारी?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी, ताकि किसी को शक न हो. लेकिन शुरुआती जांच में ही मामला हत्या का निकला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सोशल मीडिया के जरिए बने रिश्तों पर भी एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि किस हद तक भरोसा करना सही है.
