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राजस्थान में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़! 1 करोड़ की एमडी फ्लैट से बरामद

Rajasthan News: जोधपुर में एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा खुलासा. बनाड़ में फैक्ट्री पकड़ने के बाद चौपासनी के फ्लैट से 1.238 किग्रा एमडी और 1890 नशीली गोलियां बरामद. करीब 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त, कई तस्करों की तलाश जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 04, 2026, 01:23 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:23 PM IST

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राजस्थान में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़! 1 करोड़ की एमडी फ्लैट से बरामद

Jodhpur News: जोधपुर में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एजीटीएफ राजस्थान की सूचना पर 2 अप्रैल की रात बनाड़ थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के बाद अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है. गिरफ्तार आरोपी गणपत राम से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित भरत राम विश्नोई के फ्लैट पर दबिश दी. यहां तलाशी के दौरान भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स और नशीली गोलियां बरामद की गईं, जिससे पूरे मामले का दायरा और बढ़ गया है.

पुलिस के अनुसार फ्लैट से 1.238 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और 1890 नशीली टैबलेट (करीब 3.390 किलोग्राम) बरामद हुई हैं. ये सभी ड्रग्स पारदर्शी पॉलीथिन पाउचों में रखी हुई थीं और साथ ही उच्च श्रेणी के रासायनिक पदार्थ भी मिले हैं. बरामद एमडी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है. इस मामले में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

वहीं इसी कड़ी में शुक्रवार को भी एक बड़ा खुलासा हुआ था. एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एजीटीएफ की टीम ने बनाड़ थाना क्षेत्र में एक मकान की छत पर चल रही अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. उस दौरान पुलिस ने मौके से 3.055 किलोग्राम तैयार एमडी और करीब 55 किलो 725 ग्राम खतरनाक रसायन बरामद किए थे. जब्त ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जिससे इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपी गणपतराम बेनीवाल ने पूछताछ में बताया था कि उसने 12 लाख रुपये का कर्ज उतारने के लिए सांचौर के तस्करों आसुराम उर्फ लक्की और भाणु के साथ सौदा किया था. उसने अपने ही घर ‘बेनीवाल सदन’ को ड्रग्स बनाने की लैब में बदल दिया था. जानकारी के मुताबिक, वहां मौजूद रसायनों से करीब 60 किलो और एमडी तैयार करने की योजना थी. एजीटीएफ को लगातार सूचना मिल रही थी कि जोधपुर में ड्रग्स माफिया बड़े स्तर पर एमडी की सप्लाई कर रहे हैं.

इसी सूचना पर एएसआई राकेश जाखड़ की जानकारी के आधार पर एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में टीम बनाई गई और रात के समय एजीटीएफ, एटीएस, डीएसटी व बनाड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान को घेर लिया. छत पर पहुंचते ही टीम के सामने चौंकाने वाला दृश्य था—बल्ब की रोशनी में गद्दों पर एमडी सुखाई जा रही थी और आसपास केमिकल के ड्रम व इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे रखे थे. मौके से पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ डाइक्लोरोमीथेन, मैक्स फाइन केम, डी-आयोनाइज्ड वॉटर, ज्योति हाइड्रोटेक जैसे रसायन और ड्रग्स बनाने के उपकरण भी जब्त किए थे.

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