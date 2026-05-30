/जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

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Rajasthan Crime: जोधपुर शहर के लायकन मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते शनिवार रात दो युवकों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Rajasthan Crime: जोधपुर शहर के लायकन मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते शनिवार रात दो युवकों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आपसी कहासुनी और पुरानी मारपीट की घटना का बदला लेने की नीयत से एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान बीच बचाव करने आई सुबान की गर्भवती बहिन के पेट पर आरोपी ने लात मारी दी, जिससे वह नीचे गिर गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व मोहल्ले के निवासी सुबान और शेरू के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी. उस दौरान सुबान द्वारा शेरू के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि इसी घटना के बाद दोनों के बीच तनाव बना हुआ था और शेरू मौके की तलाश में था.
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शनिवार रात दोनों का आमना-सामना होने पर पुरानी रंजिश फिर उभर आई. आरोप है कि शेरू ने गुस्से में आकर सुबान पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में सुबान घायल हो गया और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का उपचार किया, जहां उसके तीन टांके लगाए गए. हालत पर नजर रखने के लिए उसे वार्ड में भर्ती किया गया है.
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शेरू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सदर कोतवाली थाना पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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