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Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर में 19 जून को शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. जोधपुर शहर के बॉम्बे मोटर चौराहे के पास हुई इस घटना में कार सवार दो युवकों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमले में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे सन्नी हंस और विक्की फाइटर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक और स्कूटी पर पहुंचे 5 से 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और दोनों पर हमला कर दिया. परिजनों का आरोप है कि हमलावर धारदार हथियार लेकर आए थे और उन्होंने जानलेवा हमला किया.
घटनास्थल पर फायरिंग भी हुई जिसकी पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सन्नी हंस और विक्की फाइटर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान विक्की फाइटर की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का उपचार जारी है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है.
विक्की फाइटर की मौत की सूचना मिलने के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तथा आरएसी जवानों को तैनात किया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.
एडीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 5 से 6 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजीव गांधी नगर, झालामंड और प्रताप नगर सदर थाना पुलिस के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.
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