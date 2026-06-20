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जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

Rajasthan Crime: जोधपुर में शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. एडीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि 5 से 6 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 20, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 20, 2026, 01:49 PM
जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत
Image Credit: AI Genreted Image

Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर में 19 जून को शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. जोधपुर शहर के बॉम्बे मोटर चौराहे के पास हुई इस घटना में कार सवार दो युवकों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमले में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे सन्नी हंस और विक्की फाइटर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक और स्कूटी पर पहुंचे 5 से 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और दोनों पर हमला कर दिया. परिजनों का आरोप है कि हमलावर धारदार हथियार लेकर आए थे और उन्होंने जानलेवा हमला किया.

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घटनास्थल पर फायरिंग भी हुई जिसकी पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सन्नी हंस और विक्की फाइटर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान विक्की फाइटर की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का उपचार जारी है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है.

विक्की फाइटर की मौत की सूचना मिलने के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तथा आरएसी जवानों को तैनात किया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

एडीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 5 से 6 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजीव गांधी नगर, झालामंड और प्रताप नगर सदर थाना पुलिस के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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