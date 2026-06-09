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राजस्थान में खजूर की गोल्डन खेती, 60 साल तक होगा मुनाफा

Jodhpur News : राजस्थान के जोधपुर में खजूर की खेती आमदनी का बढ़िया जरिया बन सकती है. एक पेड़ पर 7 से 10 गुच्छे लग रहे हैं और प्रति पेड़ 60 से 180 किलोग्राम तक उत्पादन मिल रहा है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byLokesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 04:20 PM|Updated: Jun 09, 2026, 04:20 PM
राजस्थान में खजूर की गोल्डन खेती, 60 साल तक होगा मुनाफा
Image Credit: AI

Jodhpur News : राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेती की नई उम्मीद के रूप में खजूर उभर रहा है. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) में इस वर्ष खजूर की एडीपी-1 किस्म की बंपर पैदावार हुई है, जिससे किसानों के लिए आय बढ़ाने के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं. गल्फ देशों में लोकप्रिय ये किस्म जोधपुर की शुष्क और गर्म जलवायु में भी सफल साबित हुई है. काजरी ने साल 2014 में गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय से टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार 150 पौधे लाकर इस पर शोध शुरू किया था. करीब एक दशक के शोध के बाद इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. एडीपी-1 किस्म के फल लाल-सुर्ख रंग के होते हैं और इनमें भरपूर मिठास होती है.

60 सालो तक फल देगा खजूर का पेड़

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एक पेड़ पर 7 से 10 गुच्छे लग रहे हैं और प्रति पेड़ 60 से 180 किलोग्राम तक उत्पादन मिल रहा है. खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए काजरी में “खजूर दिवस” का आयोजन भी किया गया. वैज्ञानिकों का कहना है कि खजूर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में अच्छी तरह विकसित होता है और एक पेड़ लगभग 60 सालों तक उपज दे सकता है. कम वर्षा और बढ़ते जल संकट के बीच मरुस्थल में खजूर की सफल खेती किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है. काजरी का ये शोध आने वाले समय में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है.


FAQ

1. खजूर की एडीपी-1 (ADP-1) किस्म की खासियत क्या है ?
एडीपी-1 किस्म अपने लाल-सुर्ख रंग और भरपूर मिठास के लिए जानी जाती है. ये किस्म गल्फ देशों में काफी लोकप्रिय है और जोधपुर की शुष्क और गर्म जलवायु के अनुकूल पाई गई है.

2. खजूर का एक पेड़ कितना उत्पादन कर देता है ?
काजरी के शोध के मुताबिक खजूर के एक पेड़ पर 7 से 10 गुच्छे लगते हैं और इससे प्रति पेड़ लगभग 60 से 180 किलोग्राम तक उत्पादन हो जाता है.

3. खजूर की खेती रेगिस्तानी किसानों के लिए फायदेमंद क्यों है ?
खजूर शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु में बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं. कम बारिश और बढ़ते जल संकट जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये खेती के लिए एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है.

4. खजूर का एक पौधा कितने समय तक उपज दे सकता है ?
वैज्ञानिकों के मुताबिक खजूर का एक पौधा लंबे वक्त तक फल देने में सक्षम है और ये लगभग 60 सालों तक लगातार उपज दे सकता है.

5. काजरी (CAZRI) ने खजूर पर अपना शोध कब और कैसे शुरू किया?
काजरी ने साल 2014 में गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय से टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा तैयार किए गए 150 पौधे मंगवाकर इस पर शोध कार्य शुरू किया था. लगभग एक दशक के निरंतर शोध के बाद अब इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं.

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