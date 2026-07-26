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NLU में दीया कुमारी ने किया सावित्री बाई फुले छात्रावास का उद्घाटन, युवाओं को दिया बड़ा संदेश

Jodhpur News: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षारंभ सत्र 2026-27 और सावित्री बाई फुले छात्रावास का उद्घाटन किया. उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व विकास, समसामयिक ज्ञान और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Lokesh Kumar
Published:Jul 26, 2026, 07:38 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 07:38 PM IST
NLU में दीया कुमारी ने किया सावित्री बाई फुले छात्रावास का उद्घाटन, युवाओं को दिया बड़ा संदेश
Image Credit: Deputy CM Diya Kumari

Jodhpur News: राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) पहुंचीं. यहां उन्होंने दीक्षारंभ सत्र 2026-27 एवं सावित्री बाई फुले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ अपने करियर, व्यक्तित्व विकास और भविष्य पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए- दीया कुमारी

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उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार जो नीतियां बना रही है, वे युवाओं और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, सुझाव और भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है.

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नीति निर्माण में युवाओं के विचारों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है. शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए. विद्यार्थियों को वैश्विक घटनाक्रम, खेल, विज्ञान, समसामयिक विषयों और अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी रखनी चाहिए. सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है.

दीया कुमारी ने सावित्री बाई फुले को बताया प्रेरणास्रोत

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए दीया कुमारी ने भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले को प्रेरणास्रोत बताया. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी सावित्री बाई फुले ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किया. उन्होंने छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं और भारत के युवा किसी भी देश के युवाओं से कम नहीं हैं.

राजस्थान के इतिहास को जानने-समझने का आह्वान

दीया कुमारी ने विद्यार्थियों से राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और विरासत को जानने-समझने का आह्वान किया. साथ ही सोशल मीडिया पर देश और प्रदेश की सकारात्मक उपलब्धियों, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को साझा करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश पर गर्व होना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने एनएलयू परिसर में सावित्री बाई फुले छात्रावास का उद्घाटन भी किया. समारोह में एनएलयू की कुलगुरु डॉ. हरदीप कौर, रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पंकज, विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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