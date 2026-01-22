Zee Rajasthan
राजस्थान में 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 2026' को कैबिनेट की हरी झंडी, अशांत इलाकों में अब प्रॉपर्टी सौदे कलेक्टर की निगरानी में

Jodhpur News: राजस्थान में दंगा प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को लेकर भजनलाल की कैबिनेट ने 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 2026' को मंजूरी दे दी है. 
 

Published: Jan 22, 2026, 04:37 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 04:37 PM IST

राजस्थान में 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 2026' को कैबिनेट की हरी झंडी, अशांत इलाकों में अब प्रॉपर्टी सौदे कलेक्टर की निगरानी में

Jodhpur News: राजस्थान में दंगा प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य कैबिनेट ने 'डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 2026' को मंजूरी दे दी है.

अब यह बिल आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा. पारित होने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा. सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि दंगों के बाद होने वाले पलायन और दबाव में किए जाने वाले संपत्ति सौदों को रोकना है.

नए कानून के तहत यदि किसी शहर या कस्बे के किसी हिस्से को जिला कलेक्टर डिस्टर्ब्ड एरिया (अशांत क्षेत्र) घोषित करता है, तो वहां अलग-अलग धर्मों के बीच प्रॉपर्टी का सीधा सौदा नहीं हो सकेगा. संपत्ति बेचने से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति के की गई डील को कलेक्टर रद्द कर सकेंगे और संबंधित संपत्ति सीज भी की जा सकती है.

कानून का सार क्या है?
डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम या किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं होगा. यह कानून सभी पर समान रूप से लागू रहेगा. चाहे किसी क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक हों या मुस्लिम, यदि वह इलाका अशांत घोषित है, तो वहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी. प्रॉपर्टी मालिक को हलफनामा देना होगा कि वह अपनी मर्जी से और उचित कीमत पर संपत्ति बेच रहा है.ॉ

यदि कलेक्टर को लगता है कि किसी सौदे से क्षेत्र में जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है, एक ही समुदाय का अत्यधिक जमावड़ा हो रहा है या ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही है, तो वे सौदे को निरस्त कर सकते हैं.

उल्लंघन पर सख्त सजा
कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5 साल तक की जेल का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी और खरीदार-बिक्रीकर्ता दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है. कलेक्टर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का विकल्प खुला रहेगा.

विश्व हिंदू परिषद ने इसने बिल का किया स्वागत

गुजरात में पहले से लागू इस कानून को मॉडल मानते हुए राजस्थान में भी प्रशासन संपत्ति सौदों पर निगरानी रखना चाहता है, ताकि डर या दबाव में होने वाली बिक्री रोकी जा सकें. जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद ने इसने बिल का स्वागत किया है.
