पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट, जोधपुर में बैठकों का दौर जारी

Jodhpur News: जोधपुर जिले में PM नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है.
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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. सरकार के मंत्री लगातार जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर सहित आसपास के जिलों में प्रशासन, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी कार्यक्रम की तैयारियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं. वे देर रात जोधपुर पहुंचे और सोमवार सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की, जिसके बाद पचपदरा के लिए रवाना हो गए. मंत्री कुमावत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी.
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों तक इस परियोजना को अटका कर रखा और कभी भी रिफाइनरी का दौरा नहीं किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी.
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50 हजार की रिश्वत मामले में गिरफ्तार आर्मी इंजीनियर सुधांशु सुमन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आरोपी को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज दोबारा कोर्ट में पेश किया. गौरतलब है कि CBI ने सुधांशु सुमन, जो आर्मी में सहायक गैरिसन अभियंता के पद पर तैनात है, जो जयपुर में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
बताया गया था कि आरोपी ने कुल 90,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन सौदा 50,000 रुपये में तय हुआ. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जोधपुर लाया गया, जहां CBI मामलात के न्यायाधीश ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. रिमांड के दौरान CBI ने आरोपी से गहन पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.
CBI अधिकारी मदन बेनीवाल के अनुसार, पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. आज रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां जेल कस्टडी में भेजा गया. CBI अब मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और संभावना है कि इस केस में और खुलासे हो सकते हैं.