राजस्थान को मिलेगी नई रफ्तार: मारवाड़ में 120 KM लंबी RRTS रेल लाइन, जानिए बड़े फायदे

Rajasthan News: जोधपुर से पचपदरा रिफाइनरी तक प्रस्तावित RRTS और नई रेल लाइन से मारवाड़ को औद्योगिक कनेक्टिविटी में बड़ी मजबूती मिलेगी. इससे लॉजिस्टिक्स तेज होगी, लागत घटेगी, रेलवे को राजस्व और स्थानीय स्तर पर रोजगार व निवेश के नए अवसर पैदा होंगे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 26, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 05:52 PM IST

राजस्थान को मिलेगी नई रफ्तार: मारवाड़ में 120 KM लंबी RRTS रेल लाइन, जानिए बड़े फायदे

Jodhpur New Rail Line: राजस्थान में औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जोधपुर से पचपदरा रिफाइनरी तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) विकसित करने का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ रहा है. बता दें कि प्रस्तावित रेल कॉरिडोर लगभग 120 किलोमीटर लंबा है, जोकि जोधपुर शहर को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ जोड़ देगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास की गति को बढ़ाएगी, बल्कि इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स, पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी एक पॉजिटिव प्रभाव डालेगी. इस रेल नेटवर्क की मदद से सबसे ज्यादा जोधपुर-बाड़मेर औद्योगिक क्षेत्र को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

सबसे पहले आपको बता दें कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) एक आधुनिक रेल आधारित परिवहन व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा लोगों को अनुभव देने के लिए विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को घटाना है. इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत परिचालन गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है.

इससे सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक चेयर कार सीटें और प्रीमियम कोच भी उपलब्ध होंगे. इस प्रणाली का पहला बड़ा उदाहरण दिल्ली-मेरठ RRTS है, जिसे ‘नमो भारत ट्रेन’ के नाम से भी जाना जाता है.

उत्तर पश्चिम रेलवे ने बालोतरा से पचपदरा तक 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है. यदि जोधपुर से पचपदरा रिफाइनरी तक रेल लाइन बिछाई जाती है तो संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र को इसका भरपूर फायदा मिलेगा. जिसकी मदद से पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई तेज और बिना किसी बाधा के होगी. लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर बल्क लोडिंग और परिवहन संभव हो सकेगा.

यह नई रेल लाइन रिफाइनरी को सीधे बालोतरा और मुख्य रेल मार्गों से जोड़ देगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों तक उत्पादों की समयबद्ध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी. इसके साथ ही भारतीय रेलवे को प्रतिदिन होने वाली ढुलाई से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त सालाना राजस्व मिलने का भी अनुमान है. नए वैगन यार्ड, लोडिंग पॉइंट और साइडिंग निर्माण से भी रेलवे की आय बढ़ेगी.

नई रेल लाइन और रिफाइनरी कनेक्शन की वजह से उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. भारी मशीनरी, कच्चा माल और पाइपलाइन उपकरण की आवक तेज होगी. साथ में आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षण में वृद्धि होगी. इतना ही नहीं निर्माण और परिचालन चरण में भी हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलने की संभावना है.

ज्ञात हो कि करीब 35 साल पहले बालोतरा-पचपदरा के बीच रेल सेवा संचालित होती थी, जिसकी मदद से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवागमन और कारोबार करने में सुविधा मिलती थी. अब नई रेलवे लाइन बिछने की उम्मीद से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बहाल होने की संभावना बढ़ गई है.

जैसे ही इस योजना के लिए रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलेगी तो तभी से इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा. इस सर्वे के कार्य में लगभग 33 लाख रुपए का खर्च होने के अनुमान है. रिफाइनरी से प्रतिदिन हजारों टन तेल का उत्पादन होगा, जिसका कुछ हिस्सा रेलवे के माध्यम से ढुलाई होता है तो रेलवे को इससे सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकेगा.

