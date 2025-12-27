पहाड़ काटकर जोधपुर-उदयपुर रेलवे लाइन के लिए बनेगा रास्ता! 250 किमी घट जाएगी दूरी

Rajasthan Government Project: उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ आज जोधपुर प्रवास पर रहे. इस दोरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जोधपुर और उदयपुर शहर को एक बार फिर रेल लाइन से जोड़ने की उम्मीद जगी है. प्रोजेक्ट पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 250 किमी कम हो जाएगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा कि रेल लाइन के लिए एक बार फिर सर्वे शुरू किया गया है.

महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे ने जोधपुर-उदयपुर कनेक्टिविटी को लेकर नए स्तर पर काम शुरू किया है. इसके तहत मारवाड़ जंक्शन से नाथद्वारा के बीच मौजूद पुराने मीटर गेज रूट को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए सर्वे किया जा रहा है. इससे पहले पहाड़ी क्षेत्र और वन विभाग की आपत्तियों के कारण इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया था.

बताया जा रहा है कि पहाड़ काटकर रेलवे लाइन के लिए रास्ता बनाया जाएगा. महाप्रबंधक के मुताबिक अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हस्तक्षेप के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है. यदि यह लाइन जुड़ती है, तो जोधपुर-उदयपुर के बीच की दूरी करीब 250 किमी कम हो जाएगी. जो पर्यटन और व्यापार के लिए गेम-चेंजर साबित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भगत की कोठी में बनेगा एक नया कोचिंग टर्मिनल

महाप्रबंधक ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने अगले 5 साल में देश के 48 प्रमुख स्टेशनों की क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जयपुर के साथ जोधपुर भी शामिल है. जोधपुर शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाली माल गाड़ियों के कारण यात्री ट्रेनों पर प्रतिकूल असर अब बीते जमाने की बात होने वाली है. भगत की कोठी (BGKT) में 450 करोड़ रुपए की लागत से एक नया कोचिंग टर्मिनल बनेगा. वहीं जोधपुर-उदयपुर कनेक्टिविटी को लेकर भी रेलवे ने नए स्तर पर कवायद शुरू की है.

मालगाड़ियों का रूट होगा डायवर्ट

महाप्रबंधक ने स्वीकार किया कि वर्तमान में BGKT-जोधपुर रूट से कई माल गाड़ियां गुजरती हैं. इस वजह से यात्री ट्रेनों के यातायात पर भी असर पड़ता है और उन्हें सिग्नल के लिए इंतजार करना पड़ता है. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जोधपुर को बाईपास करने वाली नई लाइन की योजना बनाई गई है.

फिलहाल इस लाइन के अलाइनमेंट और तकनीकी पहलुओं पर अध्ययन चल रहा है. बाईपास लाइन बनने के बाद माल गाड़ियां शहर के मुख्य स्टेशन पर आए बिना बाहर से ही निकल जाएंगी. इससे जोधपुर स्टेशन पर दबाव कम होगा और मुख्य फोकस यात्री सुविधाओं पर रहेगा.

भगत की कोठी 450 करोड़ का टर्मिनल और नई ट्रेनों की उम्मीद

अभी जोधपुर से नई ट्रेनें चलाने में सबसे बड़ी बाधा ''रखरखाव सुविधाओं'' की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए भगत की कोठी में करीब 400 से 450 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न ''कोचिंग टर्मिनल'' बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है.

महाप्रबंधक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की प्रारंभिक बैठक हो चुकी है. यह टर्मिनल सिर्फ पार्किंग नहीं, बल्कि ट्रेनों के रखरखाव, स्टेबलिंग और ऑपरेशन का केंद्र होगा. इसके बनने से जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सरहदी इलाकों से दक्षिण भारत और अन्य रूटों के लिए नई ट्रेनें चलाना संभव हो सकेगा.

महाप्रबंधक ने रीडवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कहा कि क्या होना है और उसमें से कितना काम हो चुका है. मैप व ड्राइंग-डिजाइन तक, हर पॉइंट पर जानकारी हासिल की. भगत की कोठी में बन रहा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो सामान्य नहीं है. जीएम ने बताया कि यह पूरे भारत का पहला ऐसा ट्रेन सेट डिपो है, जो वैश्विक मानकों पर टेक्नोलॉजी पार्टनर के सहयोग से बन रहा है.

प्लेटफॉर्म 7 और तीसरी लाइन

''विजन 2030'' के तहत जोधपुर स्टेशन की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता को 100 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. साल 2030 तक जोधपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साथ-साथ एक नया प्लेटफॉर्म नंबर 7 भी बनकर तैयार होगा. हालांकि, प्लेटफॉर्म 7 ''फुल लेंथ'' नहीं होगा, लेकिन वहां से छोटी गाड़ियों का संचालन कर मुख्य प्लेटफॉर्म्स का भार कम किया जा सकेगा.

इसके अलावा जोधपुर और भगत की कोठी के बीच ''तीसरी लाइन'' का काम भी 2030 तक पूरा हो जाएगा. इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर यार्ड की क्षमता और रेक टर्नराउंड टाइम में भी सुधार होगा. महाप्रबंधक ने बताया कि करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जिसमें पुरानी सुविधाओं को हटाकर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.

स्टेशन का निर्माण कार्य जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि स्टेशन पर एयरकंडीशन्ड कॉन्कोर्स, मल्टीलेवल कार पार्किंग, अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

इसके साथ ही प्लेटफार्म संख्या 6 एवं 7 का निर्माण कार्य भी तेज गति से प्रगति पर है, जिससे भविष्य में अधिक रेलगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा. इसके अलावा कोचिंग डिपो एवं मेंटेनेंस डिपो के विकास कार्य भी तीव्र गति से किए जा रहे हैं, जिससे रेल परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी.

तीव्र गति से प्रगति पर जोधपुर स्टेशन विकास कार्य

मुख्य स्टेशन भवन के राईका बाग छोर पर G+4 फ्लोर की स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित है. लगभग 5526 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टेशन भवन की G+3 स्लैब का कार्य प्रगति पर है, जिसमें ग्राउंड एवं प्रथम तल पर मेसोनरी एवं प्लास्टर का कार्य चल रहा है.

राईका बाग छोर पर G+4 मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें G+1 स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्राउंड फ्लोर पर मेसोनरी कार्य जारी है. वहीं भगत की कोठी छोर पर भी G+4 मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का निर्माण दो भागों में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम भाग का स्ट्रक्चर एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फिनिशिंग एवं बाहरी क्लैडिंग का कार्य जारी है. दूसरे चरण में फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है.