/जोधपुर-भगत की कोठी के बीच बिछेगी तीसरी रेल लाइन, 24 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

Rajasthan Government Project: राजस्थान में जोधपुर और भगत की कोठी के बीच रेलवे तीसरी रेल लाइन बिछाने जा रहा है. करीब 4 किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना पर लगभग 24.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि तीसरी लाइन का निर्माण गति शक्ति इकाई के माध्यम से कराया जाएगा. साथ ही शहर की दो पुरानी स्टील गर्डर पुलियों को आरसीसी बॉक्स में बदला जाएगा. इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है तथा सर्वे और तकनीकी डिजाइन का काम जारी है.

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परियोजना के तहत खतरनाक मानी जाने वाली दो पुलियों पर पुराने स्टील गर्डर हटाकर आरसीसी बॉक्स लगाए जाएंगे. इससे पुलों के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को ट्रेनों से गिरने वाले पानी की समस्या से राहत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तीसरी रेल लाइन बनने से जोधपुर-भगत की कोठी रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू होगा. वर्तमान में इस मार्ग पर यात्री और मालगाड़ियों का दबाव अधिक है, जिससे कई बार ट्रेनों को सिग्नल और क्रॉसिंग के कारण रुकना पड़ता है.

नई लाइन से समयपालन में सुधार होगा तथा मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा. रेलवे का मानना है कि यह परियोजना न केवल रेल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को संभालने और क्षेत्र के रेल ढांचे को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी.