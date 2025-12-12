राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, 18वीं बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए रणजीत जोशी, पढ़ें और पदों पर वोटिंग अपडेट

Rajasthan HC elections Jodhpur: राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर की कार्यकारिणी के वर्ष 2025-27 के वार्षिक चुनाव गुरूवार को शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए. अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में रणजीत जोशी ने सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को 158 मतों से पराजित करते हुए 18वीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं.

रणजीत जोशी को 1527 वोट, सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को 1369 और धनराज वैष्णव को 324 वोट मिले हैं. उपाध्यक्ष पद पर बुधाराम चौधरी ने कड़े मुकाबले में मांगीलाल को 24 वोट से हराया. बुधाराम चौधरी को 767 वोट, मांगीलाल को 743 वोट, गजेन्द्रसिंह तंवर को 438, मनोज सिंह 316, पुखराज गोदारा को 275, कृपाराम सोलंकी को 251 वोट, शैतानराम चौधरी 237 वोट और लक्ष्मीनारायण को 160 वोट मिले हैं. उपाध्यक्ष पद पर कडी टक्कर की वजह से दुबारा मतगणना करवाई गई.

किसे कितने वोट मिले

वहीं महासचिव पद पर विजय चौधरी ने कल्याण सिंह विश्नोई को 215 वोटो से हराया. विजय चौधरी को 1131 वोट, कल्याण सिंह विश्नोई को 916 वोट, विक्रम सिंह राठौड़ को 656 वोट,अनिल सुराणा को 352 वोट और एम डी कल्ला 143 वोट मिले. सह सचिव पद पर तक्षेन्द्र शर्मा ने 172 वोटो से दीपाराम को हराया. सह सचिव पद पर तक्षेन्द्र शर्मा को 771 वोट, दीपाराम को 599 वोट, नीतू गुड़िया को 584 वोट, संदीप सिंह को 435 वोट, भारतेन्दु को 364 वोट, पुखराज को 202 वोट, शीतल शर्मा 173 वोट और लालसिंह को 50 वोट मिले हैं.

बाकी पदों पर वोटिंग की स्थिति

पुस्तकालय सचिव पद पर शिवानी वैष्णव ने शारदा विश्नोई को 174 वोटों से हराया. शिवानी वैष्णव को 1107 वोट, शारदा विश्नोई को 933 वोट, कीर्ति सोनी को 803 वोट और अरायना खानम को 351 वोट मिले वही 39 वोट खारिज हुए है. जबकि कोषाध्यक्ष पद पर विजय शर्मा ने हरीचरण प्रजापत 383 वोट से हराकर कोषाध्यक्ष चुने गए. विजय शर्मा को मिले 866 वोट, हरीचरण प्रजापत को 483 वोट, मोहनलाल गोदारा को 472 वोट,रामनिवास सांखला को 414 वोट, गोपालसिंह चारण को 342 वोट,सोनिका शर्मा को 306 वोट, मुरली सैन को 184 वोट और प्रदीप जैन को 122 वोट मिले. वहीं, 44 वोट खारिज हुए हैं.

चुनाव अधिकारी से सभी विजय पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया

परिणाम घोषित होने के साथ विजय रहे प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ढोल थाली के साथ स्वागत एवं आतिशबाजी कर खुशिया मनाई. अल सुबह चार बजे तक सभी पदों के परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव अधिकारी से सभी विजय पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी दिया. इसके बाद जोशी समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जमकर डीजे की धुनों पर डांस करते हुए विजय जुलूस निकाला.

एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी हेमंत श्रीमाली एवं अर्जुनराम चौधरी, दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी के छः पदों हेतु मतदान हुआ जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा भारी उत्साह से मतदान किया गया. सुबह 09:00 से मतदान शुरू हुआ तथा शाम 5:00 बजे सम्पन्न हुआ. मतदान चार बुथों पर आयोजित किया गया. कुल मतदाता 3836 में से 3178 मतदाताओं ने मतदान किया.

