राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स इलेक्शन, वोटिंग के बाद शाम तक रिजल्ट

राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के चुनाव भी आज ही कराए जा रहे हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 11, 2025, 03:09 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 03:09 PM IST

Jodhpur News : राजस्थान हाईकोर्ट परिसर आज अधिवक्ताओं की गहमागहमी से सराबोर हो रहा है ,क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन तथा राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन दोनों संगठनों के द्विवार्षिक चुनाव 2025–27 चुनाव के लिए मतदान करवाया जा रहा है.

लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव: 2141 अधिवक्ता डालेंगे वोट

राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के चुनाव भी आज ही कराए जा रहे हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इस बार कुल 2141 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

अध्यक्ष पद पर चौमुखी भिड़ंत

लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर दिग्विजय सिंह जसोल, दिलीपसिंह उदावत, मनीष कुमार व्यास और विनोद चौधरी के बीच चौमुखी मुकाबला बन चुका है. सभी उम्मीदवारों ने पिछले कई दिनों से अपनी-अपनी रणनीति और प्रचार में पूरी ऊर्जा झोंक रखी है. उपाध्यक्ष पद पर रविन्द्रसिंह चंपावत और शीतल कुम्भट के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं महासचिव पद पर अरुण कुमार, कैलाश जांगिड़ और नवनीत सिंह बिर्ख के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है.

अन्य पदों पर भी रोचक स्थिति

सह सचिव पद पर अशोक कुमार गोदारा, केशव भाटी और मिलाप चौपड़ा आमने-सामने हैं. पुस्तकालय सचिव पद पर कोमल आर. वर्मा, शैलेन्द्र कुमार और विकास के बिश्नोई के बीच मुकाबला है.

कोषाध्यक्ष पद पर भी त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है—दुर्गेश खत्री, रघुवीर सिंह भाटी और रविन्द्र पुरोहित चुनाव मैदान में हैं.

कार्यकारिणी के छह पदों के लिए कुल 10 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जिनमें आकांशा चौधरी, अनुपम गोपाल व्यास, अक्षया शुक्ला, दिग्विजय टाक, कृष्णकांत व्यास, मनोज कुमार, मनीषा फोफलिया, नंदीपना गहलोत, प्रियंका बोराणा और वोरम सिंह शामिल हैं.

दोनो ही संगठनों में मतदान को लेकर लम्बी लम्बी कतारे लगी हुई है तो अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है वही प्रत्याशी अधिवक्ता भी एक एक वोट की कीमत समझते हुए पोलिंग बूथ में जाने तक अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे है.


